Criptomoedas que mais valorizaram em agosto têm alta de até 411%

O mês de agosto foi de recuperação e alta para o mercado de criptoativos. O bitcoin voltou à faixa dos 50 mil dólares, preço que não registrava desde o início de maio, mas a maior criptomoeda do mundo não ficou sequer próxima aos ativos digitais de melhor performance no último mês.

Apesar da alta acumulada de 19% em agosto, o bitcoin teve desempenho bastante inferior ao de outros criptoativos - que chegaram a somar mais de 400% de ganhos no último mês, considerando apenas aqueles com valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares - na lista com projetos menores, as valorizações chegam à casa dos milhares. Os dados são do site de monitoramento de preços CoinCodex.

A criptomoeda de melhor performance em agosto foi a Arweave (AR), que subiu 411% no mês. A Arweave é uma rede descentralizada de armazenamento de dados, que se define como "um disco rígido de propriedade coletiva". O seu preço saltou de 12 para mais de 60 dólares. A segunda colocação ficou com o eCash (XEC), como foi renomeado o projeto Bitcoin Cash ABC, que é um fork do Bitcoin Cash e teve alta de 352%.

Em terceiro, ficou a SOL, criptomoeda nativa da rede Solana, que saltou de 34 para 115 dólares, uma alta de quase 300%, motivada pela adoção institucional do ativo, entrada no mercado de NFTs e cada vez mais perto de se tornar de fato uma alternativa à rede Ethereum. Com a alta, a Solana assumiu a oitava colocação no ranking das maiores criptomoedas do mundo.

Também tiveram altas expressivas no mês projetos como Fantom (FTM), que teve ganhos de 279% em agosto após o anúncio de um programa de incentivo para adoção de DeFi de 370 milhões de dólares (1,9 bilhão de reais), e Avalanche (AVAX), que viu seu preço se multiplicar após também divulgar um programa de incentivo milionário, passando de 13 para mais de 40 dólares - mais de 200% de alta no mês.

A criptomoeda LUNA, nativa do blockchain Terra, também subiu cerca de 200% no mês, saltando de 11 para 33 dólares. Outros projetos que tiveram altas consideráveis no último incluem a Celo, impulsionada pelo programa "DeFi for the People", que levará os principais protocolos de DeFi para sua rede; a a Audius, que fechou parceria com o TikTok.

A ADA, criptomoeda nativa da rede Cardano, não aparece no Top 10 das criptomoedas mais valorizadas do mês. Como tem um valor de mercado muito maior do que as outras citadas, as variações de preço exigem fluxos muito maiores de dinheiro. Mesmo assim, o atual terceiro maior criptoativo do mundo, com market cap de quase 90 bilhões de dólares, viu seu preço mais que dobrar ao longo do último mês, saltando de 1,30 para 2,80 dólares, o 12º melhor desempenho do mês, motivado pelo anúncio da data da atualização que permitirá o uso de smart contracts na rede.

