TikTok se une a plataforma de música em blockchain e criptomoeda sobe 155%

O TikTok anunciou uma parceria com a plataforma de streaming de música Audius para a criação de uma nova funcionalidade chamada "TikTok Sounds", que vai permitir que os usuários compartilhem as suas músicas na rede social. A funcionalidade em si não é exatamente nova, semelhante ao que existe no Instagram, com o Spotify, mas com uma diferença essencial: a Audius é uma plataforma descentralizada baseada em blockchain.

Com o anúncio, a criptomoeda nativa do serviço de música, chamada AUDIO, chegou a subir 155% em relação às 24 horas anteriores, chegando ao seu maior preço desde março, de 4,03 dólares, segundo dados do CoinMarketCap. Após uma correção, o ativo digital é negociado no momento a 3,10, com alta de 91% nas últimas 24 horas. No ano, o criptoativo já acumula alta de 1.840%.

A criptomoeda AUDIO tem características de um token de governança e de um utility token. Baseada na rede Ethereum, ela dá aos seus proprietários o direito de participar de decisões sobre a plataforma, paga recompensas e também é usada como uma espécie de bônus para artistas mais ouvidos e usuários mais ativos. Além disso, o staking da criptomoeda ainda garante funcionalidades exclusivas na plataforma, como a posibilidade de exibir e negociar NFTs no seu perfil pessoal.

Apesar de toda a governança e do staking serem realizados na rede Ethereum, a Audius anunciou, no final de 2020, que faria a migração de parte da sua operação para o blockchain Solana, que é uma espécie de concorrente do Ethereum e cuja criptomoeda nativa SOL acumula alta expressiva nos últimos dias.

Enquanto a Audius afima ter registrado mais de 5,3 milhões de usuários unicos em julho, quase o dobro dos 2,9 milhões registrados em janeiro, o TikTok está cada vez mais perto de registrar 1 bilhão de usuários ativos por mês, o que pode alavancar a plataforma em blockchain de maneira sem precedentes.

Atualmente, a Audius conta com mais de 110 mil artistas em seu catálogo, incluindo grandes nomes como Skrillex, Weezer, deadmau5, Diplo, Mike Shinoda, entre vários outros. A empresa afirma que a plataforma utiliza a tecnologia blockchain para recompensar criadores de conteúdo e aumentar a transparência no pagamento aos artistas, mas, segundo Forrest Browning, cofundador da plataforma, 95% dos usuários da Audius "não fazem ideia de que a tecnologia blockchain esteja envolvida na Audius".

Mesmo assim, a parceria é importante para o setor de criptoativos e blockchain, já que demonstra a aceitação por soluções com a tecnologia por grandes empresas e, ao mesmo tempo, garante o acesso aos serviços baseados em blockchain para públicos muito maiores. No caso do TikTok, a parceria chega a ser surpreendente, depois que a rede social proibiu publicidade relacionada às criptomoedas em seu aplicativo recentemente.