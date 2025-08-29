Bitcoin despenca para US$ 108 mil com queda de criptomoedas após dado de inflação nos EUA

O mercado de criptomoedas opera em forte queda nesta sexta-feira, 29, com o bitcoin e o ether entre os destaques negativos. Com uma semana marcada pela forte volatilidade no setor, investidores retomaram uma cautela e aversão a riscos após a divulgação de novos dados sobre a situação macroeconômica dos Estados Unidos.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, nas últimas 24 horas, o bitcoin tem queda de 3,5%, cotado em US$ 108.767. Já o ether despenca 6%, cotado em US$ 4.287. O mercado de criptomoedas como um todo apresenta perdas de 4%, com poucos ativos operando em alta dentre os 100 mais valiosos do setor.

João Galhardo, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, afirma que o movimento negativo do mercado pode "ser atribuído à divulgação de dados de inflação norte-americanos". O mercado tem reagido intensamente a qualquer nova sinalização sobre o futuro da economia dos Estados Unidos.

"O PCE de julho saiu em linha com o esperado, com consumo real ainda firme. No entanto, o dado não trouxe um alívio extra que derrubasse juros e o dólar no ato. Logo, ativos de risco como as criptomoedas devolveram parte do rally de alta recente", explica.

Segundo Galhardo, "o mercado leu o dado como 'morno', já que o núcleo da inflação continua colado na expectativa de inflação anualizada a 3%, enquanto o gasto das famílias segue resiliente. É uma combinação que mantém a política real apertada até novas sinalizações".

O especialista afirma que o próximo dado que deverá concentrar as atenções do mercado é a divulgação do relatório Payroll de empregos, na próxima sexta-feira, 5. Ele avalia que "números mais brandos de emprego e salário tendem a reforçar a aposta de corte de 0,25 ponto percentual na reunião do Federal Reserve do meio de setembro".

Se isso cenário se confirmar, o mercado teria um "um pano de fundo tipicamente construtivo para as criptomoedas". Nesse sentido, ele diz que é importante ficar atento a novos dados referentes ao mercado de trabalho dos Estados Unidos, em especial os de seguro-desemprego.

Para a próxima semana, Galhardo espera um período de baixa liquidez devido a um feriado nos Estados Unidos na próxima segunda-feira, 1º. Tradicionalmente, momentos de liquidez reduzida geram volatilidade maior nos ativos, abrindo espaço para movimentações abruptas.

