'Onda institucional' vai levar bitcoin para US$ 190 mil até final de setembro, diz empresa

A empresa de pesquisa Tiger Research divulgou um novo modelo de projeção do preço do bitcoin para o terceiro trimestre, afirmando que a criptomoeda pode chegar a valer US$ 190 mil até o final de setembro. Segundo a empresa, a alta deve ser resultado de uma "onda institucional".

Atualmente cotada em US$ 108 mil, a criptomoeda teria uma valorização intensa nas próximas semanas se a projeção se confirmar. Além disso, o preço-alvo representaria um novo recorde para o ativo, que tem tido dificuldade para superar os US$ 120 mil novamente.

A Tiger Research afirma que seu "preço-base" para o bitcoin no terceiro trimestre é de US$ 135 mil, o que já representaria um novo recorde. Entretanto, ela também espera ganhos adicionais vindos dos próprios fundamentos da criptomoeda e das condições macroeconômicas.

O fator que será determinante para confirmar essa alta da criptomoeda é o fluxo de investimentos institucionais. Nesse caso, a empresa afirma que será preciso acompanhar os investimentos via ETFs do ativo e também compras por empresas para uso como reserva.

A empresa ressalta que a liberação pelo governo dos Estados Unidos para que fundos de pensão invistam no bitcoin ainda não foi devidamente precificada pelo mercado. A medida é "um sinal claro da transição do bitcoin para um ativo central nos investimentos institucionais".

O relatório pontua que mesmo uma alocação pequena, de 1%, por parte desses fundos já resultaria em uma demanda adicional de US$ 90 bilhões para a criptomoeda. A Tiger Research avalia que o ativo tem passado por uma acumulação intensa, reduzindo a sua oferta disponível.

O movimento é encabeçado pelos ETFs e por reservas corporativas. No caso dos ETFs, dados de investimentos indicam uma redução no número de transações e um aumento nos valores investidos, sinalizando que investidores institucionais estão cada vez mais interessados nos produtos.

Apesar do otimismo, a empresa ressaltou que as transações diárias e os usuários ativos no blockchain do bitcoin ainda estão "bem abaixo" dos números do final de 2024, com uma participação menor de investidores de varejo. Esses elementos podem limitar o potencial de alta da criptomoeda.

