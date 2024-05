Criptomoedas meme ligadas a Donald Trump disparam até 330% após condenação

A condenação do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump na última quinta-feira, 30, também repercutiu no mercado de criptomoedas, em especial em ativos que têm sido lançados nos últimos meses para se aproveitar da popularidade do político e da sua recente aproximação com o setor.

Logo após um júri popular considerar Trump culpado de 34 acusações em um caso de suborno e fraude, uma criptomoeda meme chamada "FreeTrump" (Liberte Trump, em tradução livre) chegou a disparar mais de 330%, de acordo com dados da plataforma CoinGecko. Outro ativo ligado ao político, o MAGA, saltou mais de 10%.

Por outro lado, outras moedas digitais ligadas ao ex-presidente dos Estados Unidos caíram após a condenação, mostrando que o efeito do julgamento no grupo não foi inteiramente positivo. Foi o caso do token TRUMP, que despencou mais de 16% em 24 horas. Já o ativo MAGA VP registrou uma queda de 16,5%.

As chamadas critpomoedas meme são ativos que não possuem um valor intrínseco, mas se aproveitam de assuntos populares na internet para atrair investidores. E, recentemente, um nicho vem ganhando cada vez mais espaço no mercado: as criptomoedas meme políticas.

Trump e criptomoedas "políticas"

O segmento foi batizado de finanças políticas (PolitiFi, em inglês) pela plataforma CoinGecko. Atualmente, esse grupo de criptomoedas possui uma capitalização total de US$ 1,56 bilhões. A título de comparação, o bitcoin, que é a maior cripto do mundo, possui uma capitalização de US$ 1,3 trilhão.

Apesar das memecoins, como também são conhecidas, fazerem referências a diversos políticos, as mais conhecidas atualmente são as ligadas a Donald Trump. Esses ativos têm registrado ganhos consideráveis nas últimas semanas, se aproveitando da grande atenção nas eleições presidenciais nos EUA neste ano.

Outro fator que impulsiona esses ativos é um movimento recente de Trump de se aproximar do mercado cripto, elogiando o setor e o bitcoin, defendendo uma "liderança" dos Estados Unidos nesse mercado e, a partir deste mês, aceitando doações em criptomoedas para sua campanha.

Por outro lado, analistas destacam que é preciso cuidado ao investir em criptomoedas memes. Esses ativos são conhecidos pela extrema volatilidade, acima da média do mercado cripto, e muitas vezes podem estar ligados também a golpes, tornando o investimento nesse segmento altamente arriscado.