Trump é condenado por fraude em processo envolvendo suborno a ex-atriz pornô

O ex-presidente Donald Trump foi condenado por fraude envolvendo pagamento de suborno a uma ex-atriz pornô. A decisão do júri foi anunciada no fim da tarde nesta quinta, 30.

Com isso, Trump se torna o 1º ex-presidente dos EUA na história a ser condenado em um caso criminal.

A pena, que pode chegar a quatro anos de prisão, será anunciada em 11 de julho, às 10h da manhã na hora local.

Trump foi alvo de 34 acusações relacionadas ao caso, e considerado culpado em todas elas por um júri composto por 12 nova-iorquinos. Os jurados levaram dois dias para chegar à decisão.

O republicano foi processado por fraude relacionada ao pagamento de suborno para a ex-atriz pornô Stormy Daniels, que diz ter tido um caso com ele. Trump foi condenado por pagar dinheiro para que ela não revelasse o caso durante as eleiçoes de 2016, o que foi considerado como gasto de campanha. O pagamento, de 130 mil dólares, foi disfarçado como pagamentos de honorários, o que configura fraude.

O ex-presidente foi julgado ao longo de várias semanas, nas quais as principais testemunhas do caso, incluindo a própria Daniels e seu ex-advogado, Michael Cohen, contaram detalhes do caso no tribunal. Daniels deu detalhes de como teria tido uma relação sexual com ele e como negociou seu silêncio.

Agora, a principal questão é como a condenação poderá influir na campanha. Trump disputa a Presidência dos EUA nas eleições de 2024, que serão realizadas em novembro. A lei americana não impede que uma pessoa condenada possa disputar as eleições ou tomar posse, mas uma condenação pode reduzir seu número de votos, especialmente entre os eleitores independentes, que podem decidir a eleição.

“Agora se apresenta um novo fato a opinião pública sobre Trump. As pesquisas nas próximas semanas vão procurar responder se essa condenação afeta ou não as intenções de voto. O que sabemos pelos das primárias republicanas aponta para um aumento de rejeição entre os eleitores independentes”, avalia Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington.