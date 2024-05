Criptomoedas meme ligadas a Donald Trump disparam até 150% após político defender setor

Criptomoedas meme ligadas às eleições presidenciais nos Estados Unidos dispararam entre o domingo, 26, e esta segunda-feira, 27, "surfando na onda" gerada por comentários de Donald Trump elogiando o mercado cripto e defendendo que os EUA assumam uma posição de liderança no setor.

Trump falou sobre o tema em uma publicação na rede social Truth Social e em um discurso na convenção do Partido Libertário, que escolheu o candidato do partido nas eleições. Ele também o candidato no pleito, mas pelo Partido Republicano.

Na publicação, o ex-presidente disse que está "muito positivo e com a mente aberta sobre as empresas de cripto e todas as coisas relacionadas a esta indústria nova e em expansão. Nosso país deve ser o líder nessa área, não existe ficar em segundo lugar".

Já durante seu discurso, o ex-presidente defendeu que a autocustódia de ativos digitais seja permitida por lei nos Estados Unidos. "Eu vou garantir que o futuro de cripto e do bitcoin seja feito nos Estados Unidos, e não liderado no exterior", disse.

Logo após o discurso, diversas criptomoedas meme dispararam. A maior valorização foi do ativo MAGA Hat, que faz referência aos famosos bonés vermelhos usados por apoiadores do político. A moeda digital teve uma alta de mais de 150% em 24 horas. Outro ativo, MAGA, valorizou mais de 10%.

Outra criptomoeda meme que chegou a subir após a alta foi a ConstitutionDAO, um ativo que inicialmente buscava financiar um projeto que queria comprar uma cópia da Constituição dos Estados Unidos. A iniciativa acabou fracassando e a moeda digital se tornou uma memecoin.

A ocasisão não foi a primeira vez que criptomoedas meme dispararam apoiadas em comentários de Donald Trump sobre o mercado cripto. Oficialmente, esses projetos não possuem nenhuma ligação oficial com o ex-presidente, mas se aproveitam da sua popularidade para atrair investidores.

Recentemente, Trump anunciou que sua campanha para a eleição presidencial vai aceitar doações em criptomoedas. O político reverteu sua posição anterior, mais crítica a esses ativos, e agora tem feito acenos ao segmento. Além disso, ele também possui mais de US$ 2,5 milhões em criptomoedas fruto dos royalties de duas coleções de NFTs lançadas pelo político.