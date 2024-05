Trump aumenta ataques contra juiz e culpa Biden em 1º discurso após condenação

No dia seguinte após se tornar o primeiro ex-presidente dos EUA condenado por um caso criminal, Donald Trump fez um discurso duro com ataques ao juiz do caso, Juan Merchan, e culpou o governo de Joe Biden pela sentença, da qual se considera inocente.

"Nunca houve um juiz mais comprometido do que este", afirmou, em discurso em Nova York. "Estou sob uma ordem de restrição dada por um homem que não consegue colocar duas frases juntas e por uma corte que está em conluio total com a Casa Branca e o Departamento de Justiça. Isso tudo foi feito por Biden e sua gente, e talvez sua gente seja mais importante. Não sei se Biden sabe muito sobre isso, porque não sei se ele sabe algo sobre qualquer coisa".

"Se podem fazer isso comigo, podem fazer com qualquer um", afirmou.

O ex-presidente fez o pronunciamento na Trump Tower, em Nova York, prédio que é o principal símbolo de seus negócios imobiliários e fica na Quinta Avenida. O ex-presidente se tornou bilionário atuando no setor de construção e venda de imóveis ao longo de décadas. Ele morava na Trump Tower antes de assumir a Presidência, em 2017, mas atualmente tem residência na Flórida.

Trump também minimizou as acusações contra ele, que envolvem fraude fiscal, e disse que todas as regras foram seguidas. Ele disse que o dinheiro pago a seu advogado foi feito de modo regular e que o caso se tratou de um NDA (Non-Disclosure Agreement, um acordo de confidencialidade)."É algo que todo mundo faz. Não há crime aqui." O ex-presidente afirmou que vai recorrer da decisão.

O republicano foi condenado por fraude relacionada ao pagamento de suborno para a ex-atriz pornô Stormy Daniels, que diz ter tido um caso com ele. Trump foi condenado por pagar dinheiro para que ela não revelasse o caso durante as eleiçoes de 2016, o que foi considerado como gasto de campanha. O pagamento, de 130 mil dólares, foi disfarçado como pagamentos de honorários, o que configura fraude.

Sua pena pela condenação será anunciada em 11 de julho. Ele pode pegar até quatro anos de prisão. O ex-presidente ainda poderá recorrer da sentença em cortes superiores e, assim, protelar uma eventual detenção.

O republicano é um dos principais candidatos na disputa pela Presidência dos EUA, e pode seguir na disputa mesmo após a condenação, embora em situação inédita e incerta.

Como o ex-presidente tem 77 anos, há mais chances de que ele receba uma atenuação da pena, como ter direito à prisão domiciliar, liberdade condicional ou serviços comunitários. O fato de ser réu primário também reduz as chances de detenção.

O ex-presidente disse no discurso que não se sente com 77 anos. "Ninguém diz isso sobre mim."

Trump fez do discurso um ato de campanha e repetiu ataques a imigrantes irregulares, que chamou de criminosos e terroristas, e voltou a prometer fechar as fronteiras a eles e endurecer as regras de entrada no país se for eleito.