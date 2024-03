Criptomoedas meme disparam após nova alta do bitcoin; Dogecoin sobe mais de 100%

As chamadas criptomoedas meme, ou memecoins, voltaram a disparar no mercado cripto nos últimos dias, surfando na onda de entusiasmo entre investidores criada pela mais recente disparada do bitcoin. Com isso, grandes projetos do segmento, como o dogecoin, o shiba inu e a pepecoin, estão entre os ativos que mais valorizaram no mercado nesta segunda-feira, 4.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que a pepecoin acumula alta de 38,8% nas últimas 24 horas, a segunda melhor performance de todo o mercado cripto. Nos últimos sete dias, os ganhos são de mais de 400%. Já a maior alta do dia é de outra memecoin, o bonk, que dispara mais de 66% nas últimas 24 horas.

Em termos de capitalização de mercado, as duas maiores criptomoedas meme são o dogecoin e o shiba inu. O primeiro acumula alta de 30% nas últimas 24 horas e 108% em sete dias. Já o segundo dispara 55% nas últimas 24 horas e 246% em sete dias. Das 10 maiores altas do dia no mercado, 4 são critomoedas meme.

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, comenta que "embora a alta do bitcoin esteja sendo majoritariamente ocasionada por atividade institucional, ela tem atraído a atenção do mercado de varejo, que está associada ao aumento de popularidade das 'memecoins'".

"Dado que muitos investidores de varejo consideram o bitcoin uma opção de alto custo, frequentemente optam por investir em 'memecoins' que possuem um valor unitário menor. Isso torna essas moedas particularmente atraentes para essa classe de investidor com menos capital, resultando em fluxos de entrada intensos em 'memecoins' com liquidez limitada, o que resulta em altas mais intensas", explica o analista.

Apesar das altas significativas serem atraentes para os investidores, é importante lembrar que as criptomoedas meme são conhecidas pela alta volatilidade de preço. Como o nome sugere, essa classe de ativos não possui um valor intrínseco associado a um projeto ou caso de uso, mas atraem investimentos ao se associarem a algum meme famoso na internet.

Em geral, os ciclos de valorização coletiva das memecoins sugerem um momento de alta mais generalizada no mercado como um todo, como o que ocorre no momento. Além disso, a disparada delas também sugere que a chamada altseason - como é conhecida a temporada de alta de criptomoedas que não são o bitcoin - também está ganhando no mercado.

