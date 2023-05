Dogecoin, Shiba Inu e outras memecoins: vale a pena investir?

As criptomoedas meme são ativos digitais criados com inspiração em memes da internet - e elas estão fazendo sucesso no mercado cripto atualmente. A Dogecoin, criada como uma brincadeira, se tornou símbolo desse setor e uma das criptomoedas uma das mais populares do mundo. Depois dela, surgiram várias outras, como a Shiba Inu, e, mais recentemente, várias outras como Pepe, Floki Inu e muitas outras.

No entanto, desde seu surgimento, com a criação da Dogecoin em 2013, este tipo de criptomoeda levanta dúvidas entre investidores. Será que as criptomoedas meme podem ser uma boa opção de investimento?

Se você é tem curiosidade sobre esse tipo de ativo e quer saber mais sobre as criptomoedas meme, assista ao vídeo abaixo e descubra os prós e contras de investir em memecoins e o que deve ser levado em consideração ao tomar sua decisão sobre alocar ou não parte do seu portfólio nelas.

