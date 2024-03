Bitcoin ultrapassa US$ 65 mil e bate novo recorde: máxima histórica pode vir antes do halving?

Nesta segunda-feira, 4, o bitcoin atingiu um novo recorde anual de preço e está cada vez mais próximo de ultrapassar sua máxima histórica de novembro de 2021. A principal criptomoeda deve passar pelo halving em breve, evento que cortará sua emissão pela metade e já anima investidores. No entanto, a máxima histórica pode acontecer antes mesmo do halving.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 65.084, com alta de 4,16% nas últimas 24 horas. Desde o início de 2024, a principal criptomoeda do mercado vem em uma escalada otimista de 54%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

"Ao meu ver, a alta de 2,5% da madrugada de 4 de março, que catapultou o preço do bitcoin para US$ 65 mil, sinaliza uma precificação antecipada de que o volume e os fluxos de entrada em ETFs de bitcoin à vista nos EUA manterão os níveis observados na última semana, apresentando níveis elevados em relação à média”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Máxima histórica antes do halving

O halving, evento que corta a emissão do bitcoin a cada quatro anos, é conhecido por historicamente ajudar a impulsionar o preço da criptomoeda. Em outras edições do evento, o preço do bitcoin passou por um mercado de alta em seguida, atingindo novas máximas históricas de preço.

Desta vez, as expectativas são altas, mas o bitcoin já dispara antes mesmo do evento acontecer graças à outras notícias como a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA.

“Caso essa tendência persista, é plausível esperar que os preços alcancem o pico histórico de US$ 69 mil antes do halving, agendado para 19 de abril", acrescentou Galhardo à EXAME.

