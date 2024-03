Coinbase volta a ter problemas técnicos enquanto bitcoin se aproxima de nova máxima

Pela segunda vez em menos de uma semana, a Coinbase anunciou problemas técnicos em sua plataforma graças à alta demanda por criptomoedas. De acordo com a corretora cripto, que é a única listada em bolsa nos EUA, alguns usuários “podem ver saldo zero em suas contas”.

No último dia 28 de fevereiro, a Coinbase apresentou o mesmo problema. Nesta segunda-feira, 4, o mesmo anúncio foi apresentado pela corretora aos seus usuários:

"Estamos cientes de que alguns usuários podem ver um saldo zero em suas contas Coinbase e podem enfrentar erros ao comprar ou vender [criptomoedas]. Nossa equipe está investigando isso e fornecerá uma atualização em breve. Seus ativos estão seguros", dizia o anúncio.

No último dia 28, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, chegou a publicar um pedido de desculpas aos clientes da plataforma. "Pedimos desculpas por qualquer problema que você encontrar. A equipe está trabalhando para consertar”, disse ele.

No entanto, desta vez Armstrong não prestou nenhum esclarecimento até a publicação desta matéria para o problema que aparentemente não foi completamente resolvido pela equipe da Coinbase no último dia 28.

Alta demanda por criptomoedas

A causa, segundo a Coinbase, é o aumento excessivo na demanda por criptomoedas que acompanha o movimento de alta expressivo do bitcoin, criptomoedas meme e outros ativos do setor.

Nos últimos sete dias, o bitcoin disparou mais de 24% e está próximo de atingir sua máxima histórica de 2021, em US$ 69.800. No momento, a principal criptomoeda é cotada a US$ 66.612 com capitalização recorde de US$ 1,3 trilhão.

“Este aumento na demanda [pelos ETFs] tem contribuído significativamente para a valorização do bitcoin, que registrou uma alta recente, ultrapassando os US$ 66 mil. As métricas desses ETFs devem continuar sendo monitoradas, pois se continuarmos vendo esse nível exacerbado de interesse institucional por exposição à criptomoeda, a chance do bitcoin atingir seu pico histórico de US$ 69 mil ainda nesta semana torna-se consideravelmente alta”, afirma.

Criptomoedas meme como Dogecoin e Shiba Inu também dispararam 100% e 240% na última semana, respectivamente, de acordo com dados do CoinMarketCap.

As ações da Coinbase, apesar dos problemas técnicos, também apresentaram alta de cerca de 13% nos últimos cinco dias, de acordo com dados do Yahoo Finance.

