Criptomoedas de jogos e metaverso lideram queda acentuada do mercado

Nos últimos anos, os jogos play-to-earn e o metaverso se tornaram extremamente populares, principalmente entre os investidores do universo cripto. Isso fez com que as criptomoedas de algumas destas plataformas registrassem lucros na casa dos três a quatro dígitos. No entanto, desde a última quinta-feira, 5, elas são as que apresentam as maiores quedas do mercado.

A GMT, do jogo move-to-earn STEPN, é a que lidera as perdas das últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap. Tanto o jogo, quanto a sua criptomoeda, fizeram sucesso nos últimos meses por sua proposta de recompensar usuários por suas corridas ao ar livre. O STEPN se tornou uma verdadeira febre e a valorização de mais de 3000% do token fez com que os ganhos chegassem a mais de US$ 70 por corrida. Agora, o valor é de aproximadamente US$ 55.

Depois de estrelar a lista das criptomoedas mais lucrativas do momento, a GMT sofreu uma queda brusca de seu pedestal e chegou a cair 27% durante a manhã desta sexta-feira, 6. No momento, a moeda é cotada a US$ 2,45, apresentando queda de 9,94% nas últimas 24 horas, de acordo dados do CoinMarketCap.

Também presente na lista das criptos que promovem o maior prejuízo no momento está a ApeCoin. A moeda recém criada foi a queridinha de muitos investidores nas últimas semanas, e chegou a valorizar 700% em seu lançamento, mas agora apresenta queda de 4,19%. Ela será utilizada no Otherside, o metaverso da Bored Ape Yacht Club. A coleção de NFTs é a mais valiosa do mundo e está expandindo seus horizontes para um novo universo virtual.

Acumulada por investidores na expectativa do lançamento dos terrenos do Otherside no último final de semana, o preço da APE cai desde então. O evento, que decepcionou muitos investidores, falhou em oferecer uma boa experiência e logo muitos trataram de vender suas unidades da ApeCoin.

As criptomoedas SAND E AXS, do metaverso The Sandbox e do jogo play-to-earn Axie Infinity, também aparecem na lista. Elas são negociadas em queda de 2,85% e 2,66%, respectivamente, nas últimas 24 horas. Durante a manhã, no entanto, a AXS de Axie Infinity chegou a cair mais de 16%, demonstrando que os esforços da comunidade para impulsionar o token não apresentam efetividade, depois que os lucros do jogo foram reduzidos e sua plataforma sofreu um ataque hacker que levou quase R$ 3 bilhões.

Desde a última quinta-feira, 5, todo o mercado de criptomoedas tem respondido negativamente ao aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. O medo de uma possível recessão econômica paira entre investidores de todo o mundo e não são só as criptomoedas que amargam perdas. De acordo com o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, a tendência atual marca uma “aceleração econômica acentuada” que deixa a economia em risco de uma recessão real.

As criptomoedas de jogos play-to-earn e metaverso são algumas das apostas mais especulativas no mercado de cripto e, portanto, podem ser o primeiro corte dos portfólios dos investidores durante momentos como este. No entanto, ainda não está claro se as quedas desta sexta-feira, 6, são apenas uma reação temporária aos temores de recessão ou o início de uma tendência de queda prolongada no mercado de criptomoedas.

