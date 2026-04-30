Criptomoedas caem após discurso duro de Powell sobre juros nos EUA

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam majoritariamente em queda nesta quinta-feira, 30. A baixa vem depois do Federal Reserve (Fed) manter os juros dos Estados Unidos na faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano, com um último discurso de Jerome Powell na presidência do banco central norte-americano.

O teor das falas de Powell foi considerado duro e fez com que investidores aumentassem suas expectativas de que o Fed possa até elevar os juros neste ano. Caso isso ocorra, será bastante negativo para ativos de renda variável, como as criptomoedas, pois reduzirá a liquidez global e aumentará a atratividade da renda fixa dos EUA.

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Além disso, Powell declarou que continuará a ser diretor da autoridade monetária depois que seu mandato de presidente se encerrar, algo incomum. Powell disse que está preocupado com os ataques do presidente dos EUA, Donald Trump, ao Fed.

O cenário da política monetária na maior economia do mundo se soma a um ambiente geopolítico negativo para diminuir o apetite por risco. Ontem, Trump descartou uma nova proposta de paz do Irã, que previa a reabertura do Estreito de Ormuz, por onde passava 20% do petróleo mundial. De acordo com o presidente dos EUA, a marinha norte-americana vai continuar o bloqueio ao portos iranianos, ao contrário do que pedia a nação persa.

Desempenho das altcoins

Às 9h46 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 2,2% em 24 horas, a US$ 2.264, enquanto o bitcoin tem queda de 1,2%.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, ontem foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 87,8 milhões. Foi o terceiro pregão consecutivo com mais vendas do que compras neste tipo de fundo.

Os dois principais responsáveis pela saída de recursos foram o FETH, da Fidelity, com US$ 48,4 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras; e o ETHA, da BlackRock, com US$ 37,1 milhões.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem baixa de 1,3%, a US$ 615,11; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 0,8%, a US$ 1,37; e a solana recua 1,1%, a US$ 83,21.

Segundo Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin, as altcoins acompanham o movimento negativo do bitcoin com maior intensidade e volatilidade. Szuster comenta que o comportamento de alguns grandes investidores também chama a atenção.

“É o caso da movimentação de 10 mil ETH após 11 anos por uma carteira com grande quantidade da criptomoeda, com lucro estimado em cerca de US$ 23 milhões. Apesar do impacto no sentimento, analistas interpretam o evento mais como reorganização de custódia do que como pressão direta de venda”, avalia.

MegaETH

Foi lançado hoje o token megaETH, criptomoeda de uma nova rede de segunda camada de alto desempenho do Ethereum. A ideia da blockchain é processar mais de 100 mil transações por segundo, com latência de milissegundos.

O megaETH tem uma oferta total fixa de 10 bilhões de tokens, mas 53,3% dessa oferta são liberados apenas quando a rede atinge metas mensuráveis de crescimento. Hoje, a nova moeda digital despenca 20,2%, a US$ 0,17 por unidade.

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