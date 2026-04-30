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HYPE: BTG disponibiliza criptomoeda que disparou 53% em 2026

Criptomoeda nativa da Hyperliquid, plataforma que atingiu US$ 4 trilhões em volume acumulado, está disponível para investimento na Mynt, plataforma cripto do BTG

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 30 de abril de 2026 às 12h00.

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A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, disponibilizou nesta quinta-feira, 30, uma nova criptomoeda aos seus investidores. HYPE, da rede Hyperliquid, ganhou rápido destaque no setor, avançando para se tornar a décima maior do mundo em valor de mercado.

Trazendo inovações e integração com o mercado tradicional em sua plataforma, a Hyperliquid teria “furado a bolha” do nicho de cripto, segundo especialistas da Mynt.

Apenas desde o início de 2026, a criptomoeda nativa da rede, HYPE, disparou 53%, segundo dados do CoinMarketCap. No mesmo período, o bitcoin acumula queda de 17%.

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O que é Hyperliquid?

“A Hyperliquid é uma plataforma de negociação on-chain construída especificamente para trading”, explicou Matheus Parizotto, analista-chefe de research da Mynt, à EXAME.

“Diferente de blockchains generalistas, ela foi desenhada para oferecer velocidade, liquidez e livro de ordens totalmente on-chain, entregando usabilidade próxima das grandes corretoras centralizadas, mas com a transparência e a autocustódia que o investidor cripto valoriza”, acrescentou.

Parizotto explicou ainda que a relevância do projeto vem do fato dele ter ultrapassado o nicho de entusiastas das criptomoedas. Com rápido crescimento, a HYPE se tornou a 10ª maior criptomoeda do mundo, com quase US$ 10 bilhões em valor de mercado.

Por que a Hyperliquid disparou?

Um dos diferenciais da rede Hyperliquid está na integração com o mercado tradicional, apontou Parizotto:

“Hoje, além de derivativos de bitcoin e outras criptomoedas, a Hyperliquid também oferece exposição a ações, índices e commodities, operando 24 horas por dia. Isso ampliou sua base de usuários e ajudou a plataforma a atingir mais de US$ 4 trilhões em volume acumulado e mais de US$ 1 bilhão em receita, números que a colocam entre os projetos mais relevantes do setor”.

Benefícios da HYPE para o investidor

À EXAME, Matheus Parizotto explicou os motivos por trás da decisão por disponibilizar HYPE na Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual:

“Para o investidor, a tese em HYPE está justamente nessa conexão entre crescimento da plataforma e valorização do token. Cerca de 97% da receita é direcionada para recompras de HYPE no mercado, criando um mecanismo claro de captura de valor”, disse.

O analista ainda revelou que, na prática, “quem compra o token está se expondo a uma plataforma que gera receita real e que transforma esse crescimento operacional em demanda pelo próprio ativo”.

Por isso, na visão de Parizotto, HYPE se destaca como uma “tese para quem busca exposição a um projeto com produto consolidado, expansão para novos mercados e um modelo econômico muito mais claro do que a média do setor”.

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