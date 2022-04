Stepn: jogo em blockchain que te paga para se exercitar e cuidar da saúde

Com o avanço da pandemia, nossas interações se tornaram cada vez mais virtuais. Jogos de videogame, cada vez mais populares. No entanto, a tecnologia blockchain e os jogos play-to-earn vieram para revolucionar um mercado onde a regra era pagar quantias significativas de dinheiro para ficar sentado no sofá ou deitado na cama com um joystick na mão.

Depois do surgimento de jogos como Axie Infinity, ao invés de pagar, jogadores realizam um investimento nos NFTs do jogo. Com o tempo e suas conquistas dentro do game, eles passaram a ganhar dinheiro em criptomoedas que podem valorizar muito e até mesmo se tornar a sua renda principal.

No entanto, uma coisa tinha permanecido igual: jogadores sentados em um sofá ou deitados em uma cama na frente do computador. E o problema não se limitava apenas aos entusiastas dos games, já que com a pandemia do coronavírus, boa parte da população passou meses ou até mesmo anos dentro de casa, limitando muito as possibilidades de exercícios físicos que poderiam fazer.

Pensando nisso, desenvolvedores do setor criaram o conceito “move to earn”, ou “movimente-se para lucrar” em português. E o Stepn é o primeiro jogo do gênero a entrar em operação. Com aplicativo para celular e o uso do GPS, usuários podem se beneficiar de recompensas financeiras e também para a saúde, agora com um incentivo “a mais” para levantar do sofá.

Segundo seu whitepaper, o Stepn “é um aplicativo de estilo de vida Web3 com elementos Game-Fi e Social-Fi embutidos” que recompensa usuários por cada minuto em que realizam caminhadas e/ou corridas ao ar livre. O whitepaper é um documento divulgado pelos desenvolvedores onde eles revelam as características principais e suas intenções futuras para o projeto.

São duas criptomoedas: o token do jogo, Green Satoshi Token (GST) e o token de governança da plataforma, Green Metaverse Token (GMT), cujos preços apresentam valorização surpreendente em 2022. Na época em que foram lançadas, a GST valia aproximadamente US$ 1, enquanto a GMT valia quase US$ 0. Agora, elas são cotadas em US$ 4,41 e US$ 2,13, respectivamente.

Para receber as recompensas em GST e GMT, os usuários precisam, além de correr, se cadastrar no aplicativo e comprar seus próprios pares de tênis em NFTs. Eles são divididos em classes, qualidades, níveis, número de emissão e atributos, que são classificados em um sistema de pontos.

A recompensa dos tênis é relacionada a diversas métricas, como a qualidade do sinal de GPS e internet, média da corrida, lugar da corrida, entre outros. O jogo ainda possui um “medidor” de qualidade do sinal de GPS, para que os jogadores saibam exatamente quais os locais que vão favorecer seu desempenho e recompensa.

Dessa forma, cada usuário pode escolher o par de tênis que se adequar melhor ao seu perfil, maximizando suas chances de receber recompensas. São diversos modelos, para todos os gostos e estilos. O marketplace do jogo ainda oferece uma opção surpresa, onde o usuário compra uma caixa de tênis cujas características não são reveladas.

O jogo é baseado no blockchain da Solana e por isso, é preciso ter uma carteira digital com unidades de SOL suficientes para realizar a compra de seu par de sapatos. O projeto ficou em quarto lugar dentre os mais de 500 competidores no Solana Ignition Hackaton de 2021.

Com mais de 126 mil membros em sua comunidade online, Rafaela Romano é um deles. Especialista em criptoativos e fã dos exercícios físicos, Rafaela joga o Stepn há menos de um mês e revelou que o aplicativo fez com que ela se sentisse mais animada em sair de casa para correr. “Foi muito legal, porque eu já corria, mas estava um pouco desanimada. Acho que até trabalhar com cripto acaba fazendo a gente ficar um pouco mais introspectivo na internet às vezes...Eu estava com bastante dificuldade de voltar a fazer exercício, e quando eu baixei o Stepn, desde então eu saí para correr e me exercitar todos os dias. Foram vários quilômetros corridos nas últimas semanas”, contou.

Rafaela ainda revelou que apesar de um pouco alto (aproximadamente R$ 4 mil), o investimento que fez nos NFTs de tênis já estão quase pagos. “Todo o investimento já quase se pegou e realmente faz com que a gente corra. Super indico para todo mundo”, disse.

Segundo os desenvolvedores do jogo, a intenção do Stepn é “levar milhões a um estilo de vida mais saudável, combater as mudanças climáticas e conectar o público à Web 3.0, ao mesmo tempo que se baseia no aspecto Social-Fi para construir uma plataforma duradoura que promove o conteúdo da Web 3.0 gerado pelo usuário”. O jogo ainda está em fase beta de testes, mas já apresenta a capacidade de cumprir o que promete e beneficiar seus usuários, seja no mundo real ou no virtual.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok