Criptomoeda dispara 30% após Trump nomear David Sacks como “czar” de IA e cripto

Recentemente, Donald Trump anunciou que irá nomear David Sacks, ex-diretor de operações do PayPal, como seu “czar” de inteligência artificial (IA) e criptoativos. O anúncio fez com que uma das criptomoedas do portfólio de Sacks, a dYdX, disparasse mais de 30%.

No momento, a dYdX é cotada a US$ 2,33, com alta de quase 22% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

A Craft Ventures, de Sacks, foi um dos primeiros a investir na dYdX, participando de uma rodada série A que arrecadou US$ 10 milhões. Sabendo disso, investidores ficaram otimistas com a criptomoeda, que disparou.

Além do investimento na dYdX, a Craft Ventures possui BitGo e Bitwise, duas grandes empresas cripto, em seu portfólio. Sacks também é sócio da MultiCoin Capital.

David Sacks como “czar” cripto

De acordo com Donald Trump, Sacks “trabalhará para garantir que a indústria de criptomoedas tenha a estrutura legal e clareza que vem pedindo”, disse ele em uma publicação na TruthSocial.

"David orientará a política para a Administração em Inteligência Artificial e Criptomoeda, duas áreas críticas para o futuro da competitividade americana. David se concentrará em tornar a América o líder global claro em ambas as áreas", publicou Donald Trump.

