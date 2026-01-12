Strategy investe US$ 1,2 bilhão em bitcoin após intervalo em compras

A Strategy voltou a ampliar de forma significativa sua posição em bitcoin ao adquirir 13.627 unidades do ativo digital por aproximadamente US$ 1,25 bilhão. A compra foi realizada a um preço médio de US$ 91.519 por bitcoin e ocorreu após um intervalo de uma semana sem novas aquisições, período no qual a empresa priorizou o fortalecimento de sua reserva em dólares.

Com essa movimentação, a companhia fundada por Michael Saylor passou a deter um total de 687.410 bitcoins. Segundo documento divulgado na manhã desta segunda-feira, o montante está avaliado em cerca de US$ 62,3 bilhões, considerando um preço médio de aquisição de US$ 75.353 por ativo. A posição consolidada representa mais de 3% do suprimento máximo de 21 milhões de bitcoins previstos pelo protocolo da criptomoeda.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

A valorização acumulada do portfólio de bitcoin da Strategy, com base nos preços atuais, equivale a aproximadamente US$ 10,5 bilhões. O volume reforça a estratégia adotada pela empresa, que se consolidou como uma das maiores detentoras corporativas do ativo digital no mundo e mantém uma política contínua de aquisição como parte central de sua gestão de tesouraria.

As compras mais recentes foram financiadas por meio da venda de ações ordinárias Classe A, negociadas sob o ticker MSTR, e de ações preferenciais perpétuas da série Stretch, identificadas como STRC. Esse modelo de captação tem sido utilizado pela companhia para levantar recursos no mercado e direcioná-los à expansão de suas reservas em bitcoin.

Antes de retomar as aquisições, a Strategy concentrou esforços no reforço de sua posição em caixa. Na semana anterior, a empresa elevou suas reservas em dólares em US$ 116 milhões, alcançando um total de aproximadamente US$ 2,25 bilhões. Esses recursos têm como objetivo principal o pagamento de dividendos das ações preferenciais emitidas pela companhia, além do cumprimento de obrigações relacionadas ao serviço da dívida existente.

Parte relevante desse caixa foi formada pouco antes do Natal, quando a empresa recebeu um aporte de US$ 748 milhões em dinheiro. A estratégia de manter uma reserva robusta em dólares busca garantir previsibilidade financeira e sustentar os compromissos associados à sua estrutura de capital, ao mesmo tempo em que permite a continuidade de aquisições de bitcoin de grande porte.

Michael Saylor voltou a sinalizar a realização das compras mais recentes de forma antecipada ao mercado. No domingo, ele compartilhou no X uma atualização do rastreador de aquisições de bitcoin da própria empresa, prática recorrente que costuma anteceder a divulgação oficial dos movimentos da Strategy.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok