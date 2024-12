Trump manda recado para investidores após bitcoin superar US$ 100 mil: "De nada"

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump parabenizou os investidores do bitcoin pelo novo recorde de preço da criptomoeda, que superou os US$ 100 mil pela primeira vez na história. E, em uma publicação nas redes sociais, ele aproveitou para pegar parte dos créditos por esse feito.

"Parabéns para os bitcoiners [investidores da criptomoeda]! US$ 100 mil!! De nada! Juntos, nós vamos fazer a América Grande de Novo", disse Trump em uma publicação no Truth Social, rede social controlada por uma de suas empresas, e fazendo referência ao seu slogan de campanha.

A tentativa de Trump de se associar ao recorde do bitcoin, porém, não é apenas um discurso sem relação com os fatos. A mais recente disparada da criptomoeda começou exatamente após a vitória do político nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024, no início de novembro.

Desde então, a criptomoeda entrou em uma sequência de novos recordes de preços até chegar na casa dos US$ 99 mil, com dificuldade para superar os US$ 100 mil. Na última quarta-feira, 4, porém, Trump novamente deu um "empurrãozinho" para a maior criptomoeda do mercado.

O político anunciou que vai indicar o executivo Paul Atkins para a presidência da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários do país. Atkins é uma figura favorável ao mercado de criptomoedas, o que animou investidores e fez com que os preços dos ativos disparassem, incluindo do bitcoin.

Com isso, a moeda digital conseguiu superar os US$ 100 mil e firmou um novo recorde de preço.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Atkins irá substituir Gary Gensler, que já confirmou que vai renunciar no mesmo dia em que Trump tomará posse como presidente do país. Indicado para o cargo pelo presidente Joe Biden, Gensler se tornou uma das figuras mais criticadas pelo mercado de criptomoedas.

Ao longo da campanha antes das eleições presidenciais deste ano, Trump se aproximou do mercado cripto e passou a prometer um arcabouço regulatório específico para o setor e que fosse menos restritivo. Ele também indicou que substituiria Gensler por um nome mais amigável ao mercado.

No passado, o político era um crítico do mercado de criptomoedas, afirmando que os ativos não tinham valor e eram usados apenas em golpes. Neste ano, porém, ele mudou de posição e passou a defender o segmento, assim como a criação de uma regulação favorável para as empresas de cripto.