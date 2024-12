Trump nomeia David Sacks, ex-PayPal, como "czar" de criptomoedas e IA

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump anunciou na noite da última quinta-feira, 5, que escolheu o executivo David Sacks para assumir o cargo de "czar" de criptomoedas e inteligência artificial na sua administração. Sacks será o responsável por liderar políticas ligadas aos dois temas, incluindo a regulação do mercado cripto.

Trump anunciou a escolha em uma publicação no Truth Social, rede social controlada por uma de suas empresas. Ele destacou que "com esse papel importante, Sacks vai guiar as políticas da nossa administração para inteligência artificial e criptomoedas, duas áreas críticas para o futuro da competitividade norte-americana".

No caso das criptomoedas, Trump disse que o indicado vai trabalhar na criação de uma regulação para o setor que "traga a clareza que tem sido pedida pelas empresas". Além de assumir a posição, Sacks também foi escolhido para comandar o Conselho Presidencial de Conselheiros para Ciência e Tecnologia.

A expectativa é que Sacks também tenha um papel importante no "Conselho Consultivo sobre Criptomoedas" que Trump pretende criar para o seu governo. O órgão deverá ser formado por representantes de algumas das maiores empresas do mercado cripto e de fundos de capital de risco.

O Conselho deverá trabalhar com o Congresso na criação de leis específicas para o setor e aconselhará Trump em assuntos que envolvam os ativos digitais, além de manter contato com órgãos reguladores como a SEC e a CFTC.

Quem é David Sacks?

David Sacks é um empresário e investidor que ficou famoso no mercado financeiro pelo seu foco em empresas de tecnologia. Ele é um dos fundados da Craft Ventures, uma empresa de capital de risco, e também atuou como COO da gigante de pagamentos online PayPal.

O empresário realizou investimentos em empresas como Facebook, Uber, Airbnb, SpaceX e Palantir quando elas ainda estavam nos seus estágios iniciais. Ele também é fundador da Yammer, empresa de comunicação interna de empresas adquirida pela Microsoft.

No mundo cripto, Sacks é mais conhecido por ter investido em alguns projetos de criptomoedas e por participar do podcast All In, que discute temas ligadas ao mercado de forma recorrente. Após o anúncio de Trump, ele agradeceu a indicação e disse que está "ansioso para expandir a competitividade dos EUA nessas tecnologias essenciais".