Ether pode chegar a US$ 40 mil até 2030, diz Standard Chartered

O banco de investimentos Standard Chartered avalia que o ether tende a apresentar desempenho superior ao do bitcoin nos próximos anos, mesmo diante de um cenário de fraqueza mais ampla no mercado de criptoativos neste ciclo. A instituição revisou para baixo suas projeções de preço do ether no médio prazo, mas reforçou uma visão mais construtiva no horizonte de longo prazo, apoiada em fatores estruturais ligados ao ecossistema Ethereum.

De acordo com o banco, o desempenho mais fraco do bitcoin ao longo do ciclo recente acabou pressionando o mercado como um todo. Ainda assim, a perspectiva relativa para o ether melhorou, com expectativa de recuperação gradual da relação ETH/BTC em direção aos níveis observados em 2021.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Apesar disso, as estimativas de preço para o ether entre 2026 e 2028 foram reduzidas, refletindo a dependência ainda existente do ativo em relação aos movimentos do bitcoin.

No longo prazo, porém, o Standard Chartered elevou suas projeções. O analista Geoff Kendrick, responsável pela área de pesquisa em ativos digitais do banco, estima que o ether possa alcançar US$ 40 mil até o fim de 2030, à medida que vantagens estruturais da rede se consolidem. No momento da divulgação do relatório, o ether era negociado em torno de US$ 3.1 mil.

Um dos potenciais catalisadores citados pelo banco é o avanço regulatório nos Estados Unidos. A eventual aprovação do chamado Clarity Act, que busca estabelecer um marco regulatório para ativos digitais, poderia beneficiar o setor como um todo, com impacto particular sobre o Ethereum caso destrave novas etapas de crescimento das finanças descentralizadas.

Enquanto a Câmara dos Representantes já discute o tema, o Senado trabalha em uma proposta paralela, com expectativa de votação em comissão ainda nesta semana.

Volatilidade em alta no mercado cripto

No curto prazo, o mercado segue marcado por volatilidade. O bitcoin tem oscilado na faixa entre US$ 90 mil e US$ 93 mil, reagindo a dados macroeconômicos como inflação e emprego nos Estados Unidos, enquanto investidores adotam postura cautelosa diante de indicadores que podem afetar liquidez e apetite ao risco.

O ether acompanhou esses movimentos de forma mais moderada, enquanto alguns outros criptoativos registraram altas mais expressivas. Mesmo assim, o valor total do mercado cripto permaneceu acima de US$ 3 trilhões, sinalizando interesse contínuo dos investidores.

Segundo Kendrick, fluxos mais lentos para ETFs de criptoativos e para tesourarias corporativas digitais têm limitado o desempenho do setor. Ainda assim, o ether conta com apoio adicional de compras recorrentes feitas pela Bitmine Immersion, apontada como a maior tesouraria corporativa focada em Ethereum.

O banco também mantém visão positiva para stablecoins, tokenização de ativos do mundo real e finanças descentralizadas, áreas nas quais a Ethereum segue como principal infraestrutura. Avanços no aumento da capacidade de processamento da camada base da rede são vistos como outro fator favorável, já que análises históricas indicam correlação entre maior "throughput" e expansão do valor de mercado.

Além disso, o Standard Chartered avalia que um ambiente regulatório mais claro, combinado com mercados acionários resilientes nos EUA, pode sustentar novas máximas para o bitcoin no primeiro semestre, criando um pano de fundo mais construtivo para o setor como um todo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok