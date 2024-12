Bitcoin vai dobrar de valor e chegar em US$ 200 mil até o fim de 2025, diz Standard Chartered

O banco britânico Standard Chartered divulgou um relatório nesta semana em que afirma que o bitcoin ainda deve dobrar de valor ao longo de 2025, terminando o próximo ano na casa dos US$ 200 mil mesmo após saltar mais de 140% em 2024 e ultrapassar os US$ 100 mil. Para analistas, há um conjunto de "fatores positivos" que devem impulsionar a criptomoeda.

No relatório, os analistas citam uma "adoção crescente" do bitcoin como um ativo digital cada vez mais aceito por instituições do sistema financeiro tradicional. Caso esse movimento continue em 2025, o que parece provável, o preço do ativo "seria puxado para cima".

O Standard Chartered lembra que a criptomoeda possui uma oferta limitada em 21 milhões de unidades. Caso a adoção do ativo continue a subir, a demanda crescente tenderia a pressionar o preço do ativo devido à sua escassez, também impulsionando o valor da moeda digital.

"Em 2025, a nossa expectativa é que os fluxos de investimentos institucionais [no bitcoin] mantenham ou superem o ritmo observado em 2024", comentam os analistas. A concretização dessa projeção deverá ser um dos elementos cruciais ao longo do próximo ano para garantir que a alta do ativo continue.

Outro elemento que deverá influenciar o preço da criptomoeda é o avanço da regulação do mercado cripto ao redor do mundo, com destaque para os Estados Unidos. Donald Trump, presidente eleito do país, prometeu criar um arcabouço regulatório favorável ao setor, o que beneficiaria o bitcoin.

Os analistas do Standard Chartered dizem ainda que estarão monitorando a possibilidade de fundos de pensão dos Estados Unidos começarem a investir na criptomoeda pelos ETFs do ativo. Eles destacam que mesmo uma alocação pequena desses fundos poderia "impactar significativamente" o preço da criptomoeda.

O relatório cita também a possibilidade de países começarem a adotar o bitcoin como uma reserva estratégica, algo que começou a ser discutido nos Estados Unidos e no Brasil por meio de projetos de lei. Se confirmada, a estratégia também impulsionaria o preço do ativo.

Por fim, o Standard Chartered destaca que a continuidade em 2025 das compras significativas da criptomoeda pela MicroStrategy é outro fator que pode expandir a demanda pelo ativo e, com isso, valorizá-lo devido à oferta limitada.

"Nós achamos que nosso preço alvo de US$ 200 mil para o bitcoin até o fim de 2025 é atingível. Nós podemos nos tornar ainda mais otimistas caso o bitcoin veja uma adoção mais rápida pelos fundos de pensão, fundos soberanos ou por uma reserva estratégica nos Estados Unidos", pontuam.