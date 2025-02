Criptomoeda da FTX dispara mais de 30% após fundador voltar para as redes sociais

A criptomoeda FTT chegou a disparar mais de 30% na última segunda-feira, 24, após Sam Bankman-Fried, ex-CEO e fundador da FTX, retornar para o X, antigo Twitter. O token foi criado pela própria FTX e chegou a perder quase todo o valor em 2022 após a falência da exchange.

A alta do FTT ocorreu depois de Bankman-Fried fazer a sua primeira publicação na rede social em mais de dois anos. Atualmente, o empresário está preso nos Estados Unidos e cumpre uma pena de 25 anos de prisão, mas pode realizar publicações por meio dos seus advogados e familiares.

Na publicação, Bankman-Fried compartilhou uma série de elogios às políticas do governo de Donald Trump e postas em prática por Elon Musk para reduzir os gastos do governo e o número de funcionários públicos. Ele ainda aproveitou para fazer uma referência à sua atual situação.

"Eu posso confirmar que estar desempregado é muito menos relaxante do que parece", disse. O ressurgimento do empresário nas redes sociais foi o suficiente para atrair investidores, em geral especulativos, para o FTT, mesmo sem fundamentos claros para justificar a alta da criptomoeda.

Em geral, o token costuma responder positivamente a notícias que indiquem um possível retorno da FTX ou de Bankman-Fried ao mercado. Com os responsáveis da massa falida da corretora já indicando que não pretendem reativá-la, as esperanças agora estariam concentradas no ex-CEO.

As novas publicações de Bankman-Fried ocorrem em meio a um esforço para tentar obter um perdão presidencial de Donald Trump e deixar a prisão. Em uma entrevista recente, ele também elogiou o presidente e comparou a sua condenação à que Trump recebeu antes de ganhar as eleições.

Os esforços do fundador da FTX ocorrem pouco depois de Donald Trump ter concedido um perdão presidencial para Ross Ulbricht, fundador do marketplace Silk Road. Entretanto, Ulbricht contava com um grande apoio da comunidade cripto e de grupos libertários, o que não é o caso de Bankman-Fried.

Logo após disparar, o FTT acabou entrando em queda e devolvendo praticamente todos os ganhos, seguindo um forte movimento de desvalorização que se espalhou pelo mercado de criptomoedas nas últimas horas, com perdas bilionárias para investidores.

