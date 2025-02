Sam Bankman-Fried, da FTX, elogia Donald Trump em busca de perdão presidencial

Sam Bankman-Fried, famoso por ter criado e levado à falência a corretora de criptomoedas FTX, concedeu a primeira entrevista desde a sua condenação a 25 anos de prisão nos Estados Unidos. E, agora, o empreendedor parece estar buscando um perdão presidencial de Donald Trump para deixar a prisão.

Durante a entrevista para o jornal New York Sun, Bankman-Fried afirmou que a sua condenação fez parte de um "excesso judicial" do governo de Joe Biden, adotando uma narrativa já usada por Donald Trump ao criticar a abordagem do seu antecessor para o mercado de criptomoedas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

"Gostei muito do meu tempo trabalhando em políticas para o mercado cripto, e eu fiquei muito frustrado e desapontado com o que vi na administração Biden e no Partido Democrata. A administração Biden foi incrivelmente destrutiva e difícil de trabalhar e, francamente, o Partido Republicano era muito mais razoável", disse.

Bankman-Fried comentou ainda que ele foi condenado pelo mesmo juiz responsável por um dos casos em que Trump saiu condenado na Justiça dos EUA. Ele avalia que os dois processos adquiriram uma proporção exagerada por "motivos políticos", comparando os dois casos.

O fundador da FTX lembrou que fez doações tanto para o Partido Democrata quanto para o Republicano quando estava no comando da corretora. Ele disse ainda que mudou de opinião política, se colocando no mesmo grupo de executivos como Marc Zuckerberg e Marc Andreessen.

Ele pontuou ainda que outros executivos envolvidos na falência da FTX tiveram penas muito menores que as dele. Bankman-Fried também disse novamente que a FTX nunca foi insolvente, mas que foi alvo de uma "corrida bancária" movida pelo medo que resultou na perda de liquidez da exchange.

Bankman-Fried também aproveitou para elogiar uma série de políticas que têm sido adotadas por Trump em seu governo, em especial os esforços para redução de gastos públicos.

Os esforços do fundador da FTX ocorrem pouco depois de Donald Trump ter concedido um perdão presidencial para Ross Ulbricht, fundador do marketplace Silk Road. Entretanto, Ulbricht contava com um grande apoio da comunidade cripto e de grupos libertários, o que não é o caso de Bankman-Fried.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok