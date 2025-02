Mercado de criptomoedas perde US$ 1,5 bilhão após bitcoin despencar para menos de US$ 90 mil

O mercado de criptomoedas registrou nas últimas 24 horas ao menos US$ 1,51 bilhão (R$ 8,75 bilhões) em liquidações, segundo dados da empresa CoinGlass. As perdas já estão entre as maiores registradas pelo setor em um único dia, mas ainda atrás do recorde recente de mais de US$ 2 bilhões liquidados no início de fevereiro.

Assim como no início de fevereiro, a nova onda de liquidações reflete um pessimismo de investidores após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump confirmar a imposição de tarifas contra o México e o Canadá a partir de março. O bitcoin caiu para menos de US$ 90 mil pela primeira vez desde novembro de 2024, mas outras criptos despencam ainda mais.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, nas últimas 24 horas, a capitalização total do mercado de criptomoedas caiu mais de 8%. Enquanto o bitcoin perdeu 7,3% no período, o ether acumula perdas de 10%, enquanto o XRP cai 9,9% e a Solana, 13,1% no mesmo período.

De acordo com os dados da CoingGlass, o bitcoin concentra quase metade de todas as liquidações no mercado, com mais de US$ 654 milhões em posições liquidadas. O ether está em segundo lugar, com US$ 306 milhões em liquidações, enquanto a Solana tem mais de US$ 114 milhões perdidos.

A plataforma aponta que quase todas as perdas envolveram posições do tipo long, que estimavam um preço atual maior para o bitcoin no momento em que foram criadas. As liquidações ocorrem quando a criptomoeda tem movimentações bruscas de preço, tornando a projeção insustentável.

As posições do tipo long tiveram US$ 1,38 bilhão liquidados nas últimas 24 horas. Já as do tipo short, que estimavam um preço menor que o atual, tiveram US$ 138 milhões liquidados no mesmo período, indicando que poucos investidores estimavam um cenário de queda acentuada como provável.

Os dados da CoinGlass indicam ainda que 394 mil investidores foram diretamente afetados pelas liquidações. O número é relevante, mas representa quase a metade do total de investidores com perdas no início de fevereiro, quando 736 mil foram afetados por liquidações.

Em ambos os casos, as quedas refletem a avaliação de que as tarifas de Trump e a potencial resposta pelo Canadá e o México tendem a encarecer os preços dos produtos, resultando em mais inflação e exigindo que o Federal Reserve aumente as taxas de juros no país. O cenário prejudica ativos de risco, caso das criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok