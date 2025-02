Criptomoedas hoje: bitcoin cai para US$ 86 mil em "cenário de filme de terror" e queda generalizada

Nesta terça-feira, 25, o mercado de criptomoedas iniciou o dia em forte queda. O bitcoin e as principais criptomoedas são negociadas "no vermelho" após uma junção de fatores trazer o "medo extremo" para o setor, que perdeu US$ 1,5 bilhão em um dia.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 88.852, com queda de 7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Durante a madrugada, a maior criptomoeda do mundo chegou a despencar para US$ 86 mil depois de um início de ano positivo e recorde de preço em US$ 108 mil.

“O bitcoin está se comportando como muitas altcoins em termos de price action e as altcoins então nem se fala, estão se comportando como memecoins. É um cenário de filme de terror, está difícil achar alguma coisa verde no meio de tudo isso”, comentou Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 25 pontos.

“Temos um movimento muito forte de sell-off que está se estendendo desde a última sexta-feira, 21. Ele acompanha o S&P 500, que pode ser espelhado com o gráfico do bitcoin. O mercado como um todo está muito pesado. Em cripto, temos o unlock de tokens da Solana e o ataque hacker da Bybit”, acrescentou.

As criptomoedas ainda podem voltar a subir?

“Estamos em uma região de oportunidade, principalmente pensando que no contexto que tivemos em cripto nos últimos dois meses, ainda mais depois da posse do Donald Trump nos Estados Unidos, só tivemos mudanças positivas dentro do setor. O avanço da indústria está muito acelerado e o preço não reflete o que está acontecendo em termos de melhora”, disse Lucas Josa, no programa disponível na íntegra no YouTube.