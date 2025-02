Musk reforça ameaça de demissão a servidores federais que não enviarem relatório semanal

Elon Musk voltou a ameaçar servidores federais que não enviarem um relatório semanal com cinco realizações no trabalho. Segundo Musk, quem não responder ao e-mail do Escritório de Gestão de Pessoal (OPM, na sigla em inglês) será demitido.

A medida faz parte da iniciativa DOGE (Departamento de Eficiência Governamental), criada por Musk para reduzir gastos e o número de funcionários públicos, sob orientação do presidente Donald Trump.

Os sindicatos ampliaram um processo judicial contra a exigência, classificando-a como ilegal. A ação, movida em São Francisco, busca impedir as demissões. Algumas agências, como Pentágono e FBI, recomendaram que funcionários ignorassem o e-mail, enquanto outras, como o Departamento de Saúde, instruíram o cumprimento da ordem.

O presidente da Federação Americana de Empregados Governamentais, Everett Kelley, criticou a iniciativa: “Servidores públicos agora precisam justificar seus empregos para um bilionário.”

A Justiça federal agendou uma audiência na quinta-feira, 27, para analisar a legalidade da medida. Enquanto isso, a disputa reflete o embate entre Musk e a burocracia federal, ampliando a tensão entre sindicatos e o governo Trump.