Corretora cripto Bullish anuncia IPO e quer arrecadar mais de R$ 3 bilhões

A corretora de criptomoedas Bullish anunciou na última segunda-feira, 4, que vai realizar um IPO (oferta pública inicial de ações, em inglês) nos Estados Unidos. A empresa entra em uma nova onda de abertura de capital entre as companhias do setor cripto e pretende arrecadar US$ 629 milhões (mais de R$ 3 bilhões, na cotação atual).

De acordo com o pedido de IPO submetido à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), a Bullish pretende oferecer 20,3 milhões de ações ordinárias. A operação será realizada na Bolsa de Nova York. A companhia busca um valuation entre US$ 3,8 bilhões e US$ 4,2 bilhões.

Considerando a faixa estimada, as ações da corretora de criptomoedas estreariam no mercado valendo entre US$ 28 e US$ 31. Dependendo da velocidade de aprovação pela SEC, o IPO pode ser realizado ainda no ano de 2025. O CEO da empresa, Tom Farley, elogiou o momento atual do setor.

"Pretendemos abrir o capital agora porque acreditamos que o setor de ativos digitais está iniciando sua próxima fase de crescimento. Consideramos a transparência e a conformidade como marcas registradas da nossa operação na Bullish e acreditamos que esses valores se alinham bem com os mercados de capitais públicos", disse.

Segundo Farley, "acreditamos também que se tornar uma empresa de capital aberto proporciona aos nossos negócios benefícios importantes: credibilidade adicional com parceiros, contrapartes e reguladores; acesso a capital; e uma moeda de capital com a qual podemos fazer aquisições estratégicas".

A corretora de criptomoedas chegou a tentar uma abertura de capital no mercado norte-americano entre 2021 e 2022, mas o plano acabou dando errado. À época, a Bullish atribuiu o fracasso a "restrições de tempo e condições de mercado". Agora, o cenário parece ter mudado.

"Acredito que o setor de ativos digitais está no ponto de inflexão da adoção institucional e a Bullish está posicionada de forma única no centro desse mercad. O modelo de infraestrutura de mercado compatível e com foco institucional é comprovado e funciona, e a Bullish tem orgulho de ser a responsável por trazer essa estrutura comprovada para o cenário das criptomoedas", afirma o CEO.

Se a operação for bem-sucedida, a Bullish vai se juntar a um grupo de empresas do mercado de criptomoedas que entrou nas bolsas de valores dos Estados Unidos. O maior destaque é a Circle, e a corretora de criptomoedas OKX também avalia um IPO.

