Temporada de IPOs em cripto? Corretora OKX avalia abertura de capital nos EUA

O mercado de criptomoedas vai ter uma temporada de IPO? Ainda é cedo para dizer, mas o tema tem ganhado cada vez mais espaço nos primeiros meses de 2025. E, após a conclusão de um IPO de sucesso pela Circle, outra gigante do setor revelou que está cogitando abrir capital nos Estados Unidos: a corretora cripto OKX.

Em entrevista ao site The Information, o CMO da OKX Haider Rafique foi questionado sobre a possibilidade da corretora abrir capital em algum momento. O executivo disse que a exchange "com certeza vai considerar um IPO no futuro" e que "se abrir capital, provavelmente será nos Estados Unidos".

A afirmação indica que a corretora de criptomoedas ainda não tem planos mais concretos em torno do movimento. Entretanto, a mera menção à possibilidade já é um avanço e uma novidade importante, indicando também um interesse crescente da exchange no mercado norte-americano.

De origem asiática, a OKX está entre as cinco maiores corretoras de criptomoedas do mundo, segundo dados do CoinMarketCap e do CoinGecko. A exchange tem uma ampla atuação na Ásia e tem expandido as operações na Europa, América Latina e Estados Unidos nos últimos anos.

No Brasil, a exchange conta com uma operação local desde 2023. Já no caso dos EUA, o indicativo de IPO sugere uma intenção de expandir a sua participação no mercado, que ainda é liderado pela Coinbase, após a criação de uma sede local em abril. Outras exchanges também têm sinalizado um interesse maior no país, refletindo a chegada do governo Donald Trump.

Efeitos do IPO da Circle

Além disso, as discussões sobre um possível IPO ocorrem logo após a abertura de capital bem-sucedida da Circle, empresa responsável pela stablecoin pareada ao dólar USDC. A empresa planejava arrecadar US$ 600 milhões com o movimento, mas o resultado foi ainda melhor.

A estreia na bolsa de Nova York ocorreu em 5 de junho, com a companhia arrecadando US$ 1,1 bilhão com o IPO. As ações tiveram uma forte alta desde então, superando as expectativas. E a OKX não é a única empresa de cripto que avalia um IPO.

A Gemini, corretora de criptomoedas dos gêmeos Winklevoss, iniciou os preparativos para entrar nas bolsas dos Estados Unidos, assim como as empresas Bullish e FalconX. Com isso, o grupo ainda pequeno de empresas de cripto com capital aberto nos EUA pode crescer em breve.

