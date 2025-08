Autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê queda do bitcoin e quer dobrar posição caso "maldição" aconteça

Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais "Pai Rico, Pai Pobre", acredita que o bitcoin pode cair para menos de US$ 90 mil neste mês, graças à chamada "maldição de agosto".

Nos últimos anos, o bitcoin apresentou quedas significativas nos meses de agosto, o que fez com que investidores acreditassem em uma suposta "maldição de agosto", como chamou Kiyosaki. Caso isso aconteça em 2025, ele pretende aumentar sua participação na criptomoeda, dobrando o investimento atual. Apenas nos primeiros dias do mês, a maior criptomoeda do mundo já apresentou queda, saindo de US$ 115 mil em 31 de julho para US$ 112 mil em sua cotação mais baixa de agosto.

BITCOIN CURSE: Will the “Bitcoin A

August Curse” crash Bitcoin’s price to below $90k? I hope so. I enjoyed an exciting educational summer attending “The Collective” and “Limitless Financial Education Event.” Learning about what lies ahead with speakers such as Larry… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 4, 2025

"Maldição do bitcoin: Será que a 'maldição de agosto' faz o preço do bitcoin cair abaixo de US$ 90 mil? Espero que sim. Aproveitei um verão educativo emocionante participando do 'The Collective' e do 'Limitless Financial Education Event'. Aprendendo sobre o que nos espera com palestrantes como Larry Lepard, Jim Rickards e outros gênios de ações, títulos, imóveis, ouro, prata e bitcoin. Rickards, Brent Johnson... e muitos outros professores de verdade que praticam o que ensinam... ao contrário dos falsos professores... que não têm ideia do que ensinam. Se a Maldição do Bitcoin de Agosto acontecer e o bitcoin cair, espero dobrar minha posição hoje. O problema não é o bitcoin. O verdadeiro problema é a nossa dívida multitrilionária e os doutores incompetentes que comandam o 'pântano', o Fed e o nosso Tesouro. A Maldição do Bitcoin de Agosto irá tornar a maioria dos investidores de bitcoin mais ricos", publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X.

Apesar de uma possível queda afetar seu portfólio, Kiyosaki demonstra estar mais ansioso do que preocupado com essa possibilidade. Nos últimos 12 anos, agosto registrou oito meses negativos e apenas quatro positivos para o bitcoin.

Uma das razões para isso é o menor volume de negociações, causado pelo verão no hemisfério norte, que começa por volta de 21 de junho, afastando muitos traders profissionais.

Mesmo assim, o último trimestre do ano costuma ser favorável para o bitcoin, especialmente o mês de outubro, conhcecido como "Uptober", um trocadilho em inglês com os termos "up", de alta, e "october", outubro.

