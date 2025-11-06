Consultoria diz que operação vendida em ether pode servir de proteção para o bitcoin

À medida que o bitcoin continua atraindo capital institucional de tesourarias, as empresas focadas em Ethereum começam a ficar sem recursos, tornando o ativo uma potencial oportunidade de operação vendida para investidores que buscam proteger sua exposição ao setor de ativos digitais.

Essa foi uma das principais conclusões de um recente relatório da 10x Research, que argumentou que operar vendido em ether pode ser uma proteção inteligente contra o bitcoin.

De acordo com o relatório, o bitcoin continua sendo o principal foco dos investimentos institucionais, enquanto o ether apresenta fragilidades estruturais. Os analistas afirmaram que as narrativas sobre “tesouraria de ativos digitais” em torno do Ethereum levaram instituições a acumular ETH e depois distribuí-lo a investidores de varejo, um padrão que agora está se rompendo em meio à falta de transparência nas divulgações de investimentos privados em ações públicas (PIPE) e aos fluxos de capital incertos.

A 10x Research citou a empresa de tesouraria BitMine como estudo de caso, observando que sua estratégia “permitiu que investidores institucionais acumulassem ETH a preço de custo e, posteriormente, o distribuíssem a compradores de varejo com prêmio, um ciclo de feedback que continuou impulsionando os preços para cima”.

Os pesquisadores também apontaram vários indicadores técnicos sugerindo que o preço do ether pode cair acentuadamente se o suporte próximo de US$ 3 mil falhar, podendo recuar para cerca de US$ 2.700.

“Como também observamos, o estocástico semanal mostra um padrão claro de topo, enquanto a formação de cunha de vários anos revelou um falso rompimento, espelhando o falso rompimento visto em março de 2025”, disseram os pesquisadores.

Empresas de tesouraria em ETH permanecem otimistas

Atualmente, existem 15 empresas de tesouraria de ativos digitais focadas em ether, que juntas detêm cerca de 4,7 milhões de ETH, segundo dados do setor.

A BitMine é de longe a maior, com cerca de 3,3 milhões de ETH em seu balanço. Em seguida vêm a SharpLink, com cerca de 859.853 ETH, e a Bit Digital, com 150.244 ETH.

Apesar da recente volatilidade no mercado de ether, incluindo a queda na demanda por fundos negociados em bolsa (ETFs) spot nos Estados Unidos, o presidente da BitMine, Tom Lee, mantém uma visão otimista. Em declarações no mês passado, Lee reiterou sua previsão de que o preço do ether pode chegar a US$ 10 mil ainda este ano, argumentando que o ativo vem estabelecendo uma base sólida desde 2021.

Apesar do otimismo de Lee, um sentimento mais cauteloso tomou conta do mercado após o colapso de 10 de outubro, que eliminou cerca de US$ 19 bilhões em posições de criptomoedas, o maior evento de liquidação já registrado. Desde então, o ether e o setor de ativos digitais em geral têm lutado para recuperar o fôlego.

