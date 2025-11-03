Future of Money

Credor da FTX afirma investidores vão receber apenas 9% do valor de suas criptos

Credores da FTX podem receber apenas uma fração dos pagamentos esperados, após o ajuste pelos preços atuais do bitcoin, ether e Solana

Sam Bankman-Fried: empresário cogitou pagar US$ 5 bilhões para Trump não concorrer à Casa Branca (Yuki Iwamura/Bloomberg)

Cointelegraph
Cointelegraph

Agência de notícias

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18h00.

Sunil, um importante representante dos credores da FTX, afirmou que os credores podem receber muito menos do que se acreditava inicialmente, após o ajuste dos pagamentos à atual valorização inflacionada das criptomoedas.

Em uma postagem de domingo no X, Sunil estimou que a taxa real de recuperação de criptomoedas para os credores da FTX varia entre 9% e 46%, observando que o valor real pode ser ainda menor, já que os preços do bitcoin, ether e Solana dispararam desde o colapso da exchange em 2022.

“Os credores da FTX não foram totalmente ressarcidos”, escreveu ele, acrescentando que o pagamento planejado pela exchange de 143% em moeda fiduciária não reflete as perdas em termos denominados em criptomoedas.
De acordo com uma tabela compartilhada em sua publicação, o preço de resgate do bitcoin era de US$ 16.871, comparado a mais de US$ 110.000 atualmente, o que significa que um resgate de 143% em moeda fiduciária equivale a aproximadamente 22% do valor real do BTC. Da mesma forma, a recuperação de 143% do Ether equivale a 46% em termos reais, enquanto a do Solana corresponde a apenas 12%.

Credores da FTX poderiam ganhar mais

Sunil também mencionou a possibilidade de "recuperação extra" por meio de airdrops de projetos externos direcionados a credores da FTX. Ele citou a Paradex como uma dessas iniciativas, observando que "os credores da FTX são o ativo mais valioso e atraente para projetos".

A primeira rodada de pagamentos aos credores da FTX, referentes a beneficiários com dívidas inferiores a US$ 50.000, foi distribuída em 18 de fevereiro, totalizando US$ 1,2 bilhão.

Em maio, o FTX Recovery Trust realizou seu segundo pagamento de US$ 5 bilhões a credores elegíveis. O pagamento abrangeu diversas categorias de reivindicações, incluindo reivindicações de clientes da Dotcom (72%), reivindicações de clientes nos EUA (54%) e reivindicações de conveniência (120%).

Entretanto, os empréstimos gerais sem garantia e os empréstimos com garantia em ativos digitais receberão distribuições de 61%, com os fundos previstos para chegar aos beneficiários via Kraken e BitGo dentro de um a dois dias úteis.

Audiência de apelação de Sam Bankman-Fried

O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que atualmente cumpre pena de 25 anos de prisão por fraude e conspiração, deverá comparecer perante o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito dos EUA em 4 de novembro, marcando a próxima etapa em seu esforço para anular sua condenação.

A equipe jurídica de Bankman-Fried entrou com o recurso em setembro de 2024 , argumentando que ele “nunca foi presumido inocente” e que os promotores deturparam o gerenciamento dos fundos dos clientes da FTX. O recurso contesta sua condenação de 2023 por sete crimes graves.

