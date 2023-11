Com bitcoin 'de lado', criptomoeda sobe 12% e chama a atenção do mercado

Nesta segunda-feira, 6, o bitcoin segue “estacionado” no patamar de US$ 35 mil, o maior desde o início de 2023. A criptomoeda que acumula ganhos de mais de 111% no ano ainda mantém os holofotes do mercado, mas outro ativo também chama a atenção por sua performance nas últimas 24 horas.

O bitcoin é cotado a US$ 35.203 no momento, com alta de 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado tem sido o grande destaque do ano, após subir mais de 111% em 2023. A expectativa por um ETF de bitcoin à vista nos EUA e por uma política monetária mais branda do Fed alimentam o otimismo de investidores.

Na última reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC) nos EUA, a taxa de juros foi mantida. A expectativa para o próximo mês, segundo a ferramenta FedWatch Tool da CME, é que a decisão seja a mesma.

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 1.912, com alta de 1,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

XRP sobe 12% e se destaca

A XRP subiu mais de 12% nas últimas 24 horas, se destacando com a melhor performance entre as 60 maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado.

A criptomoeda é cotada a US$ 0,7244 no momento e tem volume de negociação de mais de US$ 3 bilhões. Este número triplicou nos últimos dias conforme o preço da XRP foi subindo.

Recentemente, a Ripple, empresa por trás da XRP, obteve aprovações importantes para operar e oferecer serviços na Geórgia e em Dubai. Além disso, a empresa teve vitórias judiciais extremamente relevantes contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) este ano.

Para esta semana, espera-se que a XRP continue chamando a atenção, já que o próximo dia 9 pode ser marcado por decisões importantes no processo contra a SEC.

Em 24 de outubro, uma ordem judicial pediu que ambos os lados do processo enviassem um cronograma sobre sua disputa legal para traçar o curso das vendas institucionais de XRP.

