Criptomoedas têm desempenho misto antes do Fomc com destaque para disparada da dogecoin

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 29, antes da decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Embora a expectativa seja praticamente unânime para manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos entre 3,5% e 3,75% ao ano, os investidores ficarão atentos ao último discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no comando da autoridade monetária.

Caso Powell traga alguma sinalização de corte de juros nas próximas reuniões, ativos de renda variável como as criptomoedas devem se valorizar, reagindo à perspectiva de maior liquidez global e menor atratividade da renda fixa nos EUA.

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Às 10h37 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, sobe 1,1% em 24 horas, a US$ 2.299, enquanto o bitcoin tem alta de 0,6%.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, ontem foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 21,8 milhões. Foi o segundo pregão consecutivo com mais vendas do que compras neste tipo de fundo.

Os dois principais responsáveis pela saída de recursos foram o ETHA, da BlackRock, com US$ 13,2 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras; e o ETHE, da Grayscale, com US$ 6,9 milhões.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem leve variação negativa de 0,1%, a US$ 621,72; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 0,4%, a US$ 1,37; e a solana avança 0,6%, a US$ 83,91.

Dogecoin

O destaque de desempenho diário fica com a dogecoin, a primeira e mais famosa das memecoins (criptomoedas sem fundamentos, que sobem ou caem apenas por especulação e efeito de comunidade).

A criptomoeda dispara com um aumento de 60% no volume de negociação e reflete uma melhora no humor dos investidores no mercado cripto como um todo. Em 27 de abril, os ETFs de dogecoin tiveram US$ 460 mil de entrada de capital, no primeiro pregão positivo desde o dia 14.

O perfil BSCNews, da rede social X (Twitter), postou que um grande investidor abriu uma posição comprada de US$ 4,4 milhões alavancada em dez vezes na dogecoin.

DeFi depois do ataque hacker

Por fim, um relatório do banco Standard Chartered afirmou que o ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi) sofreu um duro golpe com o ataque hacker que roubou US$ 292 milhões da KelpDAO, mas não foi algo fatal.

De acordo com o banco, a invasão expôs um risco sistêmico real em DeFi, mas a resposta do setor provou que as finanças descentralizadas estão se tornando mais maduras e robustas.

Uma organização chamada DeFi United foi formada para levantar fundos para cobrir o rombo na plataforma e já angariou mais de US$ 300 milhões, algo que, segundo o Standard Chartered, aponta para mudanças estruturais neste segmento de negócios.

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