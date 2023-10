Mercado cripto ganhará US$ 1 trilhão com aprovação de ETF de bitcoin, diz pesquisa

Um levantamento divulgado pela empresa CryptoQuant nesta quarta-feira, 18, projeta que o mercado de criptomoedas pode ganhar mais de US$ 1 trilhão em capitalização de mercado com uma aprovação dos pedidos de fundos negociados em bolsa (ETFs) de preço à vista do bitcoin nos Estados Unidos.

Considerando a capitalização atual desse mercado, de pouco mais de US$ 1 trilhão segundo o CoinGecko, os efeitos dos ETFs fariam com que esse valor dobrasse. Segundo a CryptoQuant, apenas o bitcoin teria uma nova capitalização de US$ 900 bilhões, contra os US$ 550 bilhões atuais.

Para justificar as suas projeções, a CryptoQuant destacou que a primeira onda de adoção de criptomoedas por investidores institucionais começou em 2020 e 2021 por meio da adoção do bitcoin nos balanços de empresas. Com os ETFs, haveria uma nova fase desse processo, focada na adoção por instituições financeiras.

Nesse sentido, a empresa projeta que o fluxo de capital que entraria no mercado cripto seria muito maior que o observado em anos anteriores. As gestoras que entraram com pedidos de lançamento de ETFs já anunciaram que pretendem destinar 1% dos seus ativos sob gestão para esse produto, o que por si só já representa US$ 155 bilhões.

Com isso, o bitcoin já teria uma garantia de recebimento de capital equivalente a quase um terço da sua capitalização atual. Na projeção da CryptoQuant, esse movimento sozinho poderia levar o preço da criptomoeda a disparar para uma faixa entre US$ 50 mil e US$ 73 mil.

Valorização do bitcoin

O cenário seria, portanto, de um novo ciclo de alta no mercado. A empresa destacou que, historicamente, a capitalização do bitcoin costuma crescer entre três a cinco vezes em ciclos de valorização, ou seja, para cada US$ 1 que entra no mercado, a capitalização cresce entre US$ 3 a US$ 5.

Um exemplo desse potencial de valorização foi observado na última segunda-feira, 16. A divulgação de uma informação falsa de que a SEC teria aprovado o pedido de ETF da BlackRock fez com que a criptomoeda disparasse mais de 10% e chegasse aos US$ 30 mil em poucos minutos, apesar de ter devolvido parte dos ganhos quando a informação foi refutada.

"Ninguém se atreverá a vender bitcoin agora no futuro próximo. Mesmo que esta notícia seja falsa, o bitcoin ainda pode subir ainda mais em antecipação à aprovação [do ETF]", pontuou Markus Thielen, chefe de pesquisa e estratégia da empresa Matrixport.

