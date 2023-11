Banco da Inglaterra propõe permitir pagamento de bens e serviços com criptomoedas

Na última segunda-feira, 6, o Banco da Inglaterra divulgou uma proposta para permitir o pagamento de bens e serviços no país com stablecoins, criptomoedas de valor estável que acompanham determinado ativo, como o dólar ou o ouro.

O banco central do país e a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) são os autores da proposta que solicita comentários sobre a regulação das stablecoins.

Segundo um comunicado, o documento descreve como o Banco de Inglaterra regulamentaria os operadores de sistemas de pagamentos sistémicos que utilizam stablecoins.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Além disso, o Banco da Inglaterra também regulamentaria outras entidades que prestam serviços a sistemas de pagamento com stablecoins, tais como emissores e fornecedores de carteiras.

A intenção é aproveitar os benefícios da inovação financeira proposta pelas stablecoins, que poderiam promover pagamentos mais rápidos e baratos, ao mesmo tempo que a regulação protege os consumidores de crimes como fraude e lavagem de dinheiro.

Pagamentos rápidos e baratos com stablecoins

“As stablecoins têm o potencial de tornar os pagamentos mais rápidos e baratos para todos, e é por isso que queremos oferecer às empresas a capacidade de utilizar esta inovação com segurança. Obter a opinião de terceiros é essencial para criar regras proporcionadas que beneficiem os consumidores e as empresas e que também cumpram os nossos objetivos”, disse Sheldon Mills, diretor executivo de consumidores e concorrência da FCA.

“Esperamos continuar nosso envolvimento com o governo, nossos parceiros e a indústria cripto em geral à medida que avançamos com a primeira fase do governo no desenvolvimento do regime de regulação do Reino Unido e além”, acrescentou ele em um comunicado.

“As stablecoins podem melhorar os pagamentos digitais de varejo no Reino Unido. Com isto surge a necessidade de garantir que existe uma regulamentação robusta e clara em vigor. As nossas propostas visam apoiar a inovação segura para que as empresas possam compreender os riscos que precisam de gerir e garantir que o público possa ter confiança em todas as formas de dinheiro e pagamentos digitais”, disse Sarah Breeden, vice-governadora para estabilidade financeira do Banco da Inglaterra.

Comentários do público e da indústria serão aceitos pela FCA e o Banco da Inglaterra até 6 de fevereiro de 2024.

Além disso, a FCA, o Banco da Inglaterra e a Autoridade Reguladora Prudencial (PRA) também publicaram um roteiro entre autoridades sobre inovação em pagamentos e dinheiro, que explica como irão interagir os regimes regulatórios atuais e propostos pelas autoridades do Reino Unido para emissores de diferentes formas de dinheiro digital ou instrumentos semelhantes a dinheiro.

O comunicado de imprensa do Banco da Inglaterra esclarece que “a regulamentação das stablecoins é a primeira fase dos planos do governo de Sua Majestade para introduzir um regime abrangente de regulamentação de criptoativos”.

“Conforme estabelecido na Atualização sobre os Planos para a Regulamentação de Stablecoins apoiados por Fiat, publicada pelo HM Treasury em 30 de outubro, o HMT planeja dar à FCA poderes para estabelecer regras sobre a emissão e custódia de stablecoins apoiados por fiduciários no Reino Unido sob a Ordem de Atividades Regulamentadas (RAO)”, acrescenta a nota.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok