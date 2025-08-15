Coinbase está se transformando em parceira fundamental para a Ethereum, diz gestora

A gestora Bernstein divulgou um relatório nesta segunda-feira, 11, em que afirma que a Coinbase está se transformando em um dos agentes mais importantes para o blockchain Ethereum. O estudo ilustra a relação cada vez mais intensa entre o principal blockchain do mercado e a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos.

No relatório, o Bernstein pontua que o ether disparou 80% desde 5 de junho, e que o grande "catalisador" dessa alta foi a conclusão do IPO da Circle nos Estados Unidos. Para a gestora, o episódio fez o mercado perceber o tamanho que as stablecoins poderão atingir.

E, como a Ethereum ainda é o blockchain que domina a emissão de stablecoins, o projeto tem sido um dos mais beneficiados pela tese de investimento em torno dessas criptomoedas. No caso da Coinbase, a relação com o blockchain tem se tornado cada vez mais forte.

Um dos passos mais importantes no estreitamento dessa relação foi o lançamento da Base, a rede blockchain própria da Coinbase e que é ligada à Ethereum. A Base já processa mais de 9 milhões de transações diárias, reunindo diferentes tipos de aplicação da tecnologia.

Entretanto, a Base não possui uma criptomoeda própria. Por isso, todas as taxas que precisam ser pagas pelos usuários para o processamento dessas operações são pagas em ether. Na prática, a atividade intensa da rede contribui para a queima de unidades de ethers usadas no pagamento.

A queima é um processo que elimina a criptomoeda. Como resultado, a oferta em circulação do ativo diminui, e o preço acaba valorizando. O Bernstein afirma ainda que a Coinbase tem contribuído de outras formas para a forte alta recente da criptomoeda da Ethereum.

Em geral, as medidas envolvem o lançamento de projetos que ou estimulam o uso da Base ou estimulam o uso de stablecoins, com posterior impacto positivo no blockchain. Além disso, a companhia conta hoje com uma reserva corporativa de US$ 590 milhões em unidades de ether.

A reserva faz com que a relação entre a Coinbase e a Ethereum seja mutuamente benéfica: os projetos da corretora impulsionam a atividade no blockchain e o preço do token, e a essa valorização expande o valor das reservas da corretora. Por isso, o Bernstein espera que essa relação positiva apenas se intensifique no curto prazo.

