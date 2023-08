Base: Coinbase lança rede própria na Ethereum; veja como ela pode ser usada

A rede de segunda camada da Ethereum da Coinbase, a Base, foi lançada oficialmente depois de passar algumas semanas acessível "aberta apenas para construtores." A rede agora está pronta para receber usuários finais, de acordo com um anúncio da equipe de desenvolvedores divulgado em 9 de agosto.

Várias equipes de desenvolvimento da Web3 anunciaram simultaneamente que estão lançando aplicativos para serem usados na Base, e a equipe da rede divulgou um cronograma dos próximos eventos comemorativos do lançamento oficial.

Base is open and Onchain Summer is here 🟡 Become a part of Base history by minting “Base Day One” to join the story of bringing the world onchain Our story.https://t.co/qaDj7CBCMd pic.twitter.com/9PZCLQQV7p — Base 🛡️ (@BuildOnBase) August 9, 2023

"A Base está aberta e o verão Onchain chegou. Faça parte da história da Base emitindo um "Base Day One" e participe da história de trazer o mundo para o blockchain. Nossa história", publicou o perfil da Base no Twitter.

A Base foi lançada inicialmente na versão beta em 23 de fevereiro. Assim que foi anunciada, muitos membros da comunidade de criptomoedas especularam que ela poderia ajudar a integrar mais usuários à Web3, graças à grande base de usuários da Coinbase. A rede abriu sua versão principal "para construtores" em 13 de julho, mas a equipe avisou que ela ainda não estava pronta para os usuários finais. Em 9 de agosto, a rede foi disponibilizada para todos os usuários.

Aqui estão algumas coisas que os usuários podem fazer na Base agora mesmo.

Transferir tokens

Os usuários podem transferir ether da rede principal da Ethereum para a Base usando a ponte oficial da Base, que lançou sua interface de usuário em 3 de agosto. Em 9 de agosto, o protocolo de ponte entre cadeias Wormhole anunciou que também está disponível na Base.

Negociar tokens e prover liquidez

Pelo menos duas exchanges de criptomoedas descentralizadas (DEXs) anunciaram que estão operando na Base, e uma terceira pode ser lançada em breve. A Uniswap, uma das primeiras exchanges descentralizadas da Ethereum, declarou que sua versão na Base estava operante desde 7 de agosto.

O Maverick Protocol também anunciou sua versão para a Base em 8 de agosto. A Maverick afirma oferecer maior eficiência de capital e permitir maior personalização do que suas concorrentes.

Uma terceira DEX na Base, a LeetSwap, estava em execução durante a fase "de construtores", mas foi desativada devido a uma exploração em 1º de agosto. A equipe pretende relançar o projeto em algum momento no futuro. A LeetSwap afirma ser uma DEX para "leet degens" e oferece "recompensas de farming de tokens duais" para maximizar o rendimento dos seus usuários.

Esses três aplicativos oferecem opções para usuários que desejam trocar tokens ou se tornar provedores de liquidez na Base.

Efetuar pagamentos

Pelo menos um aplicativo de pagamento está disponível na Base.

O Beam é um aplicativo baseado na Web que permite aos usuários fazer pagamentos usando o USD Coin (USDC) ou o token nativo do aplicativo, o Eco. De acordo com os desenvolvedores do aplicativo, os usuários não são obrigados a armazenar frases semente ou possuir Ether para pagar as taxas de gás das transações realizadas através do Beam. Eles podem se conectar com suas contas do Twitter e pagar pelo gás usando USDC ou Eco. O aplicativo também conta com um gateway fiat-to-crypto e crypto-to-fiat integrado.

A Base anunciou o lançamento do Beam em 27 de julho.

Registrar um nome de usuário personalizado

A Masa Finance lançou seu protocolo de token soulbound baseado na Base. Em 8 de agosto, o protocolo anunciou que os usuários agora podem registrar seus nomes de usuário .masa na Base. Esses nomes de usuário podem ser usados posteriormente para subscrição de crédito e outros serviços compatíveis com serviços de identificação de clientes (Know Your Customer).

Em seu anúncio, a Masa afirmou ter cunhado mais de 280.000 nomes de usuário na Base desde o início da fase de construção.

Lançar uma organização autônoma descentralizada (DAO)

O protocolo de criação de organizações autônomas descentralizadas Aragon lançou seu "aplicativo Aragon no-code" e o "Aragon OSx modular" na Base para permitir que DAOs sejam facilmente criadas na nova rede. Embora sejam principalmente os desenvolvedores que usarão essa função, os usuários finais também podem criarr DAOs na Base por meio do Aragon.

Cunhar e colecionar tokens não fungíveis (NFTs)

Diversas marcas e projetos permitirão aos usuários cunhar NFTs exclusivamente na Base durante o mês de agosto e o início de setembro. Entre elas a Coca-Cola, a campanha Stand With Crypto da Coinbase, Showtime, Atari, Optimism, OpenSea, entre outras. Cada NFT é lançado em um dia diferente do festival Onchain Summer. Por exemplo, o NFT do Showtime estará disponível em 18 de agosto, enquanto o da Atari será lançado em 25 de agosto.

Alguns investidores tiveram prejuízos durante o pré-lançamento da Base

Apesar do sucesso inicial do Base em atrair desenvolvedores de aplicativos, seu lançamento não foi isento de problemas. A rede estava funcionando entre 13 de julho e 2 de agosto, mas não tinha uma interface de usuários de ponte cross-chain.

Como resultado, alguns usuários tentaram obter vantagens prioritárias usando ferramentas de desenvolvedores para transferir ETH para a rede, com o intuito de utilizar o token nativo da Ethereum para investir em memecoins que supostamente aumentariam de valor após o lançamento oficial da rede. No entanto, muitos investidores perderam dinheiro com esses projetos.

Estima-se que os investidores perderam US$ 2,2 milhões no lançamento da memecoin Pond0x em 28 de julho devido a uma confusão sobre como o token deveria ser distribuído. Outros US$ 1,9 milhão foram perdidos durante o lançamento do token BALD em 31 de julho na Base, depois que o desenvolvedor responsável pela memecoin retirou parte da liquidez dos pares de negociação do BALD.

