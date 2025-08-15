Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Após recorde, bitcoin vai continuar subindo? Ativo está no "melhor momento", diz especialista do BTG

O bitcoin atingiu a sua maior cotação da história em mais de US$ 124 mil, mas apresenta recuo. Apesar disso, a criptomoeda está em seu "melhor momento", segundo um especialista do BTG Pactual

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11h57.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

Na noite da última quarta-feira, 13, o bitcoin atingiu sua maior cotação da história em US$ 124.457. A criptomoeda, que em 2009 não tinha valor algum, chegou a ter um valor de mercado superior ao Google por um breve momento.

No entanto, o bitcoin apresentou recuo de preço após a máxima histórica, sendo cotado a US$ 118.374 no momento, segundo dados do CoinMarketCap. Embora recuos como esse sejam relativamente comuns após recordes de preço graças ao movimento de realização de lucro, investidores agora se questionam se o bitcoin pode continuar subindo.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, caiu de 74 para 60 pontos, apesar de ainda sinalizar otimismo.

"Apesar da incerteza de curtíssimo prazo após um PPI acima da expectativa do mercado, o bitcoin ainda possui muito espaço para continuar a sua trajetória de alta, que permanece inalterada desde o fim de 2022. Com uma pressão constante de compra via ETFs e Bitcoin Treasury Companies, o ativo enfrenta o melhor momento em toda a sua história e isso pode representar uma nova mudança de patamar para o criptoativo", diz Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual.

  • Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 100 em qualquer criptomoeda até 31/08/2025. Confira o regulamento no site.  

"À beira de um novo ciclo de cortes na taxa de juros nos EUA, o bitcoin navega como um ativo híbrido, que se beneficia do aumento de liquidez do mercado como um ativo de risco e que também ganha espaço em portfólios como um ativo de proteção, principalmente por conta de suas características intrínsecas, como a sua escassez programada", acrescentou.

"Hoje o bitcoin possui uma chancela completamente diferente, que pode ser representada pelo amplo interesse de fundos de hedge, fundos soberanos, empresas, ETFs e, até mesmo, governos, que continuam acelerando a sua exposição ao ativo que possui apenas 21 milhões de unidades", pontua.

Segundo o especialista, "além disso temos que levar em consideração que o mundo irá passar nos próximos pela maior transferência de riqueza geracional da história, que pode impulsionar ainda mais o preço do bitcoin, dado o alto interesse da geração Z e dos millenials pelo criptoativo, que deve ganhar espaço no portfólio e também nos planos de aposentadoria dessas gerações", concluiu o especialista à EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptoativosCriptomoedasFinanças

Mais de Future of Money

Coinbase está se transformando em parceira fundamental para a Ethereum, diz gestora

Bitcoin hoje: criptomoeda volta a rondar US$ 119 mil após recorde em US$ 124 mil

Charles Schwab e Fidelity anunciam vagas para expansão em criptomoedas

Empresário Justin Sun processa Bloomberg depois de entrar em ranking de bilionários

Mais na Exame

Esporte

Maior que a Argentina? Seleção Brasileira é uma das mais valiosas do mundo; veja ranking e valor

Brasil

STF mantém maioria por condenação de Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal

Mercados

CEO diz que Azul já tem dinheiro para sair da recuperação judicial

ESG

Falta de acordo no tratado de plásticos é arma para países petroleiros; veja a repercussão do tema