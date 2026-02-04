Copa do Mundo 2026: Fifa cobra até R$ 1,5 mil por estacionamento

A Fifa iniciou a venda de passes de estacionamento para jogos da Copa do Mundo de 2026 em Los Angeles com valores que chegam a US$ 300 por dia, cerca de R$ 1.581 na cotação atual. O preço é superior ao de alguns ingressos para as partidas.

Segundo o site oficial de estacionamento da Fifa, operado pela JustPark, as vagas ficam a mais de 1,5 km do SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia.

O SoFi Stadium receberá oito jogos, incluindo a estreia da seleção dos Estados Unidos e uma partida das quartas de final. Para esses dois confrontos, o estacionamento custa US$ 300.

Nos outros seis jogos, incluindo partidas da fase de grupos, o valor é de US$ 250. Em comparação, ingressos de jogos da NBA no complexo do mesmo estádio custam entre US$ 50 e US$ 90.

Justificativa e restrição de vagas

Questionada, a Fifa afirmou ao The Athletic que os preços são definidos com base nas condições do mercado local e na comparação com grandes eventos realizados anteriormente em cada cidade-sede.

A entidade também confirmou que estacionamentos adjacentes aos estádios não estarão abertos ao público por motivos de segurança. Esses espaços serão destinados a áreas VIP, patrocinadores e operações internas nos 16 estádios do torneio.

Embora Los Angeles lidere o ranking, outras sedes apresentam preços elevados. Em Kansas City, Arlington e Atlanta, o valor mínimo é de US$ 75. Em Miami, o estacionamento custa US$ 100. Na Filadélfia, o preço é de US$ 115 na fase de grupos e pode chegar a US$ 225 em jogos eliminatórios.

A Fifa exige compra antecipada do estacionamento e recomenda o uso de transporte público sempre que possível. No Catar, em 2022, ônibus e metrô eram gratuitos para torcedores, o que não vai ser o caso nos EUA.