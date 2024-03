Ex-CEO da Binance lança projeto educacional enquanto aguarda julgamento nos EUA

Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, anunciou na última segunda-feira, 18, o lançamento de seu novo projeto: uma empresa educacional que busca mudar o setor. Com a nova iniciativa, o executivo se afasta do mundo das criptomoedas enquanto aguarda um julgamento nos Estados Unidos.

Zhao divulgou a sua nova empresa em uma publicação no X, antigo Twitter. Com o nome de Giggle Academy, ele afirma que a empresa oferecerá educação básica gratuita para todos os usuários, usando lógicas adaptativas e de gamificação. Segundo ele, o projeto funcionará sem fins lucrativos.

No site do projeto, o ex-CEO da Binance afirma que "construir uma plataforma educacional de alta qualidade, totalmente gratuita e acessível a todos, é a coisa mais impactante que eu poderia fazer no próximo capítulo da minha vida".

Segundo Zhao, o projeto ainda está nos estágios iniciais e está contratando funcionários, que terão a oportunidade de "trabalhar diretamente comigo". No site, a Giggle Academy oferece tanto vagas de emprego quanto a oportunidade de fazer parte do "time de fundadores" do projeto.

Apesar do anúncio, não foi divulgada uma previsão de quando as operações do projeto vão começar. Atualmente, Zhao aguarda nos Estados Unidos a divulgação da sua sentença em um processo ligado às suas atividades como líder da maior corretora de criptomoedas do mundo.

Zhao se declarou culpado de acusações de violação de leis contra lavagem de dinheiro como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos envolvendo a Binance. Também pelo acordo, ele renunciou ao cargo e deixou a liderança da empresa.

Desde então, ele foi proibido pelas autoridades norte-americanas de deixar o país. O acordo entre a Binance e as autoridades dos Estados Unidos foi firmado em novembro do ano passado, e Zhao também precisou pagar uma fiança de US$ 175 milhões.

O julgamento do ex-CEO da corretora de criptomoedas estava previsto para fevereiro de 2024, mas foi adiado. A expectativa, porém, é que a sentença seja dada ainda neste ano. De acordo com as diretrizes de sentença federais, Zhao pode enfrentar até 18 meses de prisão.

