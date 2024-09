"Acredito firmemente que blockchain é o futuro do mercado financeiro", diz CEO da Binance

Richard Teng, CEO da Binance, afirmou durante o evento Token 2049 que o ano de 2024 será lembrado como o "marco" na adoção de criptomoedas pelo segmento institucional. Durante o evento, o executivo também falou sobre as lições aprendidas pela exchange após firmar um acordo com autoridades dos Estados Unidos em 2023 e encerrar investigações.

Na visão do líder da maior corretora de criptomoedas do mundo, "2024 é o marco da chegada dos institucionais. A adoção ainda está no início, mas tende a crescer. Vemos cada vez mais uma alocação desse grupo de investidores e empresas no mercado de criptomoedas".

Teng destacou ainda que o movimento representou uma mudança de postura de diversas empresas tradicionais, incluindo a BlackRock: "Quando você tem a maior gestora de ativos do mundo indo de cética em relação a cripto para uma empresa que lançou um ETF de criptomoedas, isso simboliza a evolução do setor e seu novo momento".

O CEO da Binance reforçou que esse processo de adoção está ligado principalmente ao lançamento de ETFs de bitcoin e ether nos Estados Unidos em janeiro e julho deste ano, respectivamente. Mas citou, também, a aprovação de ETFs no Brasil. Neste ano, a CVM liberou o lançamento dos primeiros fundos de investimento em Solana.

Foco em compliance

Em sua fala, Teng destacou um "esforço" da Binance para garantir o cumprimento de regulações em diferentes países onde atua. Ele citou também avanços recentes, como a aprovação para operar na Índia e na Indonésia. Para ele, esses esforços tornaram a Binance a "corretora mais regulada em todo o mundo".

"Temos uma necessidade de se adequar às regulações de cada jurisdição, incluindo as diferentes definições de criptomoedas em cada país. Temos tido um investimento crescente em compliance", disse. Ainda sobre o tema, ele disse que a exchange "aprendeu com as lições importantes" tiradas do acordo da empresa com as autoridades dos Estados Unidos em 2023.

"Precisa admitir os erros e nos tornarmos melhores com eles. A Binance sempre foi uma plataforma focada nos usuários, que estão em primeiro lugar, com foco na confiança dos usuários. Mas agora também precisamos estar focados na regulação e no cumprimento das leis", resumiu.

Futuro do mercado cripto

Teng também demonstrou um otimismo quanto ao futuro do mercado de criptomoedas. Ele ressaltou que "acredita firmemente que blockchain vai ser o futuro do sistema financeiro. Para isso, porém, precisamos chegar à adoção em massa, e isso demanda regulação. Com ela, conseguimos atrair os institucionais e grandes empresas e então chegar ao grande público".

O CEO da Binance disse ainda que "2025 será um ano maior que 2024" para o mercado cripto, projeto uma tendência de alta para os ativos. Os principais motivos para isso são o novo movimento de corte de juros nos Estados Unidos e a tendência tradicional do bitcoin iniciar um movimento de alta cerca de 160 dias após o halving, com o último ocorrendo em abril.

No longo prazo, o executivo reforçou seu otimismo: "Em qualquer setor em que a adoção começa pela população mais jovem, o que vemos é que esse setor se torna o mercado do futuro. E esse é o caso do mercado cripto".