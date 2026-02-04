Uber Advertising supera US$ 2 bilhões e cresce mais de 50% em 2025

A Uber informou nesta quarta-feira, 4, seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025. A companhia informa que a Uber Advertising, área de publicidade da empresa, ultrapassou a marca de US$ 2 bilhões em receita anualizada, registrando crescimento superior a 50% na comparação anual.

Daniela Galego, responsável pela operação de Uber Advertising no Brasil, lidera a área no país. A plataforma de publicidade permite que marcas se conectem a audiências com base em sinais em tempo real de movimento, contexto e comportamento.

A empresa conta com 189 milhões de usuários ativos mensais globalmente. Ao longo de 2025, a área expandiu seu portfólio de soluções de funil completo, que abrangem diferentes etapas da jornada do consumidor. A Uber Advertising conecta campanhas a consumidores em momentos de decisão de compra.

A empresa não divulga números específicos da operação no Brasil. Segundo Galego, o desempenho da unidade indica a consolidação da linha de negócio no mercado brasileiro e a relevância do país dentro da estratégia global da companhia.

"Hoje, trabalhamos com as principais marcas e agências do mercado, em um ambiente que valoriza criatividade e inovação", diz a executiva. "Temos lançado novos produtos com formatos de anúncios exclusivos e contamos com o Creative Studios, frente de consultoria criativa focada no desenvolvimento de experiências de marca que permitem novas formas de conexão entre anunciantes e seus públicos, em momentos reais de decisão", complementa.

Resultados consolidados da Uber

No quarto trimestre de 2025, a Uber registrou 3,8 bilhões de viagens, crescimento de 22% na comparação anual. O número de consumidores ativos mensais na plataforma chegou a 202 milhões, alta de 18% em relação ao mesmo período de 2024. O volume bruto de reservas alcançou US$ 54,1 bilhões no trimestre, aumento de 22% ano a ano, enquanto a receita total foi de US$ 14,4 bilhões, crescimento de 20%.

O lucro operacional foi de US$ 1,8 bilhão, alta de 130% em relação ao quarto trimestre de 2024. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado atingiu US$ 2,5 bilhões, expansão de 35% ano a ano. A margem de Adjusted EBITDA como percentual do volume bruto de reservas foi de 4,6%, ante 4,2% no quarto trimestre de 2024.

No acumulado do ano de 2025, a Uber realizou 13,6 bilhões de viagens, crescimento de 20% em relação a 2024. O volume bruto de reservas totalizou US$ 193,5 bilhões, alta de 19% na base anual, e a receita anual foi de US$ 52 bilhões, aumento de 18% ano a ano. O fluxo de caixa livre do ano alcançou US$ 9,8 bilhões, expansão de 42%.

"A Uber acelerou em outro trimestre recorde, com mais de 200 milhões de usuários mensais completando mais de 40 milhões de viagens todos os dias", afirmou Dara Khosrowshahi, presidente-executivo da companhia, em nota. Para o primeiro trimestre de 2026, a empresa projeta volume bruto de reservas entre US$ 52 bilhões e US$ 53,5 bilhões, representando crescimento de 17% a 21% na comparação anual em base de moeda constante.