Moo Deng: criptomoeda meme de hipopótamo sensação na internet dispara 374%

A criptomoeda meme MOODENG se tornou uma sensação do mercado cripto recentemente, acumulando uma valorização de mais de 374% nos últimos sete dias, de acordo com a plataforma CoinGecko. E, por trás do sucesso desse ativo, está a grande popularidade de um filhote de hipopótamo-pigmeu.

A "celebridade" por trás da nova memecoin - como esses ativos são conhecidos - é Moo Deng, um hipopótamo que vive em um zoológico na Tailândia e que viralizou na internet, atraindo milhares de fãs e rendendo conteúdos nas redes sociais com milhões de visualizações.

A popularidade do filhote tem ajudado a trazer mais destaque ao risco de extinção vivido pela sua espécie. Mas também chamou a atenção de desenvolvedores que criaram a criptomoeda meme como uma forma de aproveitar a grande atenção em torno do animal, uma origem comum de várias memecoins.

O ativo foi lançado ainda em setembro e, também como outras memecoins recentes, é baseado no blockchain Solana. Agora, ele se junta a outros ativos que ganharam espaço no mercado fazendo referência a memes de animais na internet, como a dogecoin e a shiba inu, que fazem referência ao meme Doge.

Em geral, essas criptomoedas meme costumam atrair tanto fãs ou interessados nos memes quanto investidores que veem um potencial de valorização pela associação com um assunto em alta. A combinação acaba atraindo capital e investidores, mas também gera volatilidade para os ativos.

Riscos das criptomoedas meme

No início do mês, por exemplo, um investidor anônimo foi um dos primeiros a investir na MOODENG, comprando US$ 800 em unidades do token. No momento, esse investimento é avaliado em cerca de US$ 3,5 milhões, mostrando a alta lucratividade potencial do usuário, caso ele decida se desfazer dos ativos.

Mas os ganhos nem sempre são certos. Nas últimas 24 horas, a criptomoeda meme acumula uma queda de mais de 16%, segundo o CoinGecko. Ou seja, investidores que adquiriram o ativo no último domingo, 29, estão no momento amargando um prejuízo relevante.

O caso é mais um que reforça a grande atenção em torno das memecoins, que voltaram a ser um dos segmentos com maior crescimento do mercado, em especial com os projetos criados na Solana. Mesmo assim, ele também ilustra a importância de ter cautela ao investir nesse grupo para evitar grandes perdas ou golpes.

