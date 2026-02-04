Caso Epstein: Trump pede que país 'vire a página' após novos documentos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 3, que o país deveria “virar a página” do caso Jeffrey Epstein, após a divulgação de novos documentos relacionados ao escândalo provocar investigações no Reino Unido e ampliar pedidos de esclarecimento sobre figuras públicas citadas nos arquivos.

No Reino Unido, o ex-embaixador britânico em Washington Peter Mandelson renunciou à Câmara dos Lordes em meio a acusações de que teria repassado informações confidenciais a Epstein. A polícia britânica informou que investiga Mandelson por possíveis “crimes de má conduta no exercício de cargo público”.

Nos Estados Unidos, as repercussões também se intensificaram. O ex-presidente Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton devem depor no fim de fevereiro no Congresso americano sobre vínculos com Epstein, segundo anunciou o comitê responsável pela investigação.

Questionado na Casa Branca, Trump afirmou que os documentos divulgados não trazem acusações contra ele. “Não saiu nada sobre mim, exceto que foi uma conspiração contra mim”, disse. Em seguida, declarou que o país deveria focar em outros temas, como saúde. Ao comentar os depoimentos dos Clinton, afirmou que “é um problema dos democratas”.

Até o momento, nem Trump nem o casal Clinton foram acusados criminalmente por envolvimento nas atividades de Epstein.

O Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes informou que Bill Clinton deve depor no dia 27, enquanto Hillary Clinton será ouvida no dia 26. O colegiado pretende esclarecer a relação do ex-presidente com Epstein e o conhecimento de Hillary sobre esses vínculos.

Após meses de resistência, o casal aceitou depor na noite de segunda-feira, pouco antes de uma votação que poderia resultar em processo por obstrução. As audiências serão filmadas e transcritas.

Divulgação de documentos

Segundo advogados citados pelo The New York Times, os documentos tornados públicos incluíram nomes de supostas vítimas que deveriam permanecer sob sigilo, além de imagens e dados privados. Um pedido para restringir o acesso aos arquivos foi apresentado à Justiça, mas um juiz federal cancelou a audiência prevista após informar que as partes chegaram a um acordo sobre questões de privacidade.

A nova divulgação reacendeu menções a personalidades já associadas ao caso no passado, como o linguista Noam Chomsky e o ex-príncipe britânico Andrew, irmão do rei Charles III, que deixou sua residência em Windsor, segundo a BBC.

Especialistas também alertaram para a circulação de imagens falsas geradas por inteligência artificial, que associam indevidamente líderes políticos a Epstein nas redes sociais.

Epstein e Bill Gates

A divulgação dos arquivos de Jeffrey Epstein, financista condenado por crimes sexuais e encontrado morto em uma prisão federal em 2019, alcançou o mundo da tecnologia nos últimos dias. Na semana passada, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou públicos rascunhos de e-mails escritos por Epstein em julho de 2013 que citam diretamente Bill Gates, bilionário cofundador da Microsoft.

Em rascunhos de e-mails, Epstein afirmou que Gates havia pedido ajuda para administrar antibióticos em sua ex-esposa, Melinda French Gates, sem que ela soubesse. Isso teria acontecido depois de o bilionário ter se relacionado com prostitutas russas e ter contraído doenças sexuais transmissíveis, segundo os documentos. O mesmo documento afirma que Epstein teria facilitado encontros entre Gates e outras mulheres.

Além das acusações, os rascunhos contêm críticas diretas de Epstein a Gates. Em um dos textos, o financista escreveu que o fundador da Microsoft teria “descartado” uma amizade que, segundo ele, durou cerca de seis anos.

Epstein atribuiu o afastamento à tentativa de Gates de preservar sua reputação pública. Os registros foram escritos após uma tentativa frustrada de Epstein de intermediar uma parceria entre a fundação filantrópica ligada a Gates e o banco JP Morgan Chase, iniciativa que não avançou.

*Com informações da AFP