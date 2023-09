‘Bye bye bitcoin e dólar’: autor de 'Pai Rico Pai Pobre' está otimista com nova moeda; descubra qual

O bitcoin e o dólar são moedas bem diferentes entre si. Mas ambos podem “acabar” graças a um novo lançamento no mercado, de acordo com Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre.

O lançamento em questão é do Citibank, banco fundado em 1812 e um dos maiores do mundo. O grupo apresentou um projeto de tecnologia blockchain e tokenização de ativos na última semana.

BYE BYE Bitcoin & US Dollar? Citibank announced today it is offering bank block chain technology to turn institutional savings into Citibank tokens which can be used for instaneous 24/7 cross border transactions. Bye bye BC & US $? — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 26, 2023

“Bye bye bitcoin e dólar americano? O Citibank anunciou hoje que vai oferecer tecnologia blockchain bancária para transformar as poupanças institucionais em tokens do Citibank, que podem ser usados para transações instantâneas e transfronteiriças 24 horas por dia, 7 dias na semana. Bye bye bitcoin e dólar americano?”, publicou Kiyosaki no Twitter.

O projeto do Citibank já está em fase de testes e pretende “atualizar” a infraestrutura bancária atual. Outros bancos também já desenvolveram suas próprias criptomoedas. No Brasil, o Nubank lançou a NuCoin, o Mercado Livre a Mercado Coin e o BTG Pactual o BTG Dol, que diferentemente das outras é classificado como uma stablecoin e acompanha o valor do dólar norte-americano.

Apesar de ser um grande crítico do dólar e constantemente prever o seu “fim”, Robert Kiyosaki é um grande entusiasta do bitcoin e já o recomendou como investimento de proteção contra a inflação por diversas vezes.

A única vez que Kiyosaki chegou a prever o fim do bitcoin foi em março de 2022 após um decreto do presidente americano Joe Biden sobre a regulação cripto no país, o que não se concretizou. Em outras ocasiões, o especialista chegou a chamar o bitcoin de “dinheiro do povo” e prever que a principal criptomoeda chegue a valer US$ 1 milhão.

