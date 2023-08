Um acontecimento pode levar o bitcoin a US$ 1 milhão, diz autor de Pai Rico, Pai Pobre

O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre está apostando em um acontecimento para impulsionar o preço de ativos como o bitcoin, o ouro e a prata às alturas. No entanto, Robert Kiyosaki não está tão empolgado com o assunto, já que para que isso aconteça, seria necessário o colapso da economia global.

O especialista, que já manifesta há um bom tempo suas preocupações com a crescente dívida norte-americana e prevê um grande colapso do dólar e da economia, acredita que o bitcoin pode subir para US$ 100 mil em breve.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

🚨: 'Comprar bitcoin é como fazer um seguro contra corrupção', diz Robert Kiyosaki, autor de 'Pai Rico Pai Pobre'👇 pic.twitter.com/4qVey1L2LC — Future of Money (@futofmoney) May 24, 2023

No entanto, o preço do maior criptoativo do mundo em valor de mercado pode subir ainda mais caso a economia global venha de fato a colapsar. Kiyosaki acredita que o bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão caso isso aconteça. Já o ouro e a prata, classificados como o “dinheiro de Deus” pelo autor no livro nº 1 em finanças pessoais, chegariam a US$ 75 mil e US$ 60 mil respectivamente.

BITCOIN to $100k. Saying for years gold&silver GOD’S money. BITCOIN peoples $. Bad news IF stock & bond market crash gold&silver skyrocket. WORSE NEWS IF world economy crashes BC $1 million Gold $ 75K silver to $60k. SAVERS of FAKE US $ F’d. DEBT too high. Mom, Pop & kids in… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 14, 2023

“O bitcoin vai [subir] para US$ 100 mil. Venho dizendo há anos que o ouro e a prata são o dinheiro de Deus. O bitcoin é o dinheiro do povo. Más notícias se o mercado de ações e títulos quebrar, o ouro e a prata vão disparar. Notícias piores ainda se a economia global quebrar, o bitcoin vai chegar a US$ 1 milhão, o ouro em US$ 75 mil e a prata US$ 60 mil. Os que economizam o dólar, dinheiro falso, estarão ferrados. Mães, pais e filhos com problemas. Espero estar errado. Por favor, se cuidem”, publicou Kiyosaki no Twitter na última segunda-feira, 14.

Há anos, o autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê um grande colapso da economia global. Kiyosaki já chegou até mesmo a recomendar que seus seguidores estocassem papel higiênico e comida enlatada para se preparar para esta grande catástrofe, que até agora não aconteceu.

This man has called 546 of the last 3 market crashes. Please take care. — Sebastian Reina (@sreina89) August 15, 2023

“Este homem já previu 546 dos últimos três colapsos do mercado. Por favor, tomem cuidado”, alertou um usuário nas respostas da publicação de Kiyosaki.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok