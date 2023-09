Citi lança serviço de tokenização de ativos para "atualizar" sistema financeiro

O Citigroup, maior empresa do setor de serviços financeiros do mundo, anunciou nesta segunda-feira, 18, que vai lançar um novo serviço de tokenização de ativos para os seus clientes. O objetivo da iniciativa é integrar a tecnologia blockchain para "atualizar" a infraestrutura financeira.

Em um comunicado, o Citi Treasury and Trade Solutions, um dos braços do grupo, explicou que o serviço de tokenização passará por um período de teste piloto para avaliar sua aplicação em gerenciamento de caixa e financiamento comercial. A iniciativa combinará uma rede blockchain com contratos inteligentes para simplificar operações.

Batizado de Citi Token Services, o projeto "integrará depósitos tokenizados e contratos inteligentes na rede global do Citi, atualizando os principais recursos de gestão de caixa e financiamento comercial" atualmente usados pela empresa. Os serviços serão oferecidos para clientes instituições.

O foco será em fornecer "serviços financeiros programáveis ​​e 'sempre ativos'", possibilitando pagamentos transfronteiriços, liquidez e soluções automatizadas para financiamento que poderão operar "24 horas por dia, sete dias por semana".

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Citi e tokenização

Shahmir Khaliq, Chefe Global de Serviços do Citi, destacou que "as tecnologias de ativos digitais têm o potencial de atualizar o sistema financeiro regulamentado, aplicando novas tecnologias a instrumentos jurídicos existentes e estruturas regulatórias bem estabelecidas".

"O desenvolvimento do Citi Token Services faz parte de nossa jornada para fornecer serviços bancários para transação de próxima geração, em tempo real e sempre ativos, aos nossos clientes institucionais. Este desenvolvimento anda de mãos dadas com o nosso trabalho para criar uma Rede de Responsabilidade Regulamentada para oferecer soluções interoperáveis ​​de ativos digitais em uma base multibancária", explicou.

De acordo com o Citi, a tecnologia desenvolvida para o piloto "forneceu um processo totalmente digital para compradores e vendedores com recursos de pagamento instantâneo, o que deverá reduzir o tempo de processamento de transações de dias para minutos".

Além disso, a empresa pretende usar seu serviço de tokenização em testes de "gerenciamento global" de recursos financeiros, permitindo transferências de liquidez entre as diferentes filiais do Citi a qualquer hora e dia. Segundo a empresa, o blockchain escolhido é controlado e gerenciamento pelo próprio Citi.

"O Citi continua a desenvolver soluções de ativos digitais, em linha com os seus objetivos e apetite pelo risco, utilizando um conjunto unificado de capacidades tecnológicas partilhadas e uma abordagem estratégica comum. Estas soluções inovadoras melhoram os produtos e serviços do Citi, incluindo dinheiro digital, comércio, títulos, custódia, serviço de ativos e mobilidade de garantias", ressaltou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok