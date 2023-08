NuCoin: vale a pena investir? Cripto do Nubank sobe 2.000%, tem negociações suspensas e é criticada

O NuCoin, “criptomoeda de fidelidade” do Nubank lançada em março deste ano na rede Polygon, virou assunto entre investidores brasileiros nos últimos dias. Chegando a subir mais de 2.000% em poucos dias, a moeda chamou a atenção por sua valorização surpreendente. No entanto, nem tudo são flores, já que as negociações do NuCoin foram suspensas no último sábado, 12.

Procurado, o Nubank explicou que tanto a alta quanto a suspensão nas negociações foram causadas pelo excesso em demanda pelo NuCoin. A assessoria do banco desmentiu o rumor de que a alta poderia ter sido artificialmente causada por um problema no aplicativo e ainda ressaltou que “o Nucoin é um programa de fidelidade do Nubank, que usa blockchain e tokenização”.

“Devido à alta demanda, o app do Nu apresentou uma breve instabilidade restrita à área de Nucoin, que já foi resolvida. Os clientes que aderiram ao programa já podem acessar a área normalmente”, disse a empresa em um pronunciamento.

Apesar do pronunciamento do Nubank, usuários continuam alegando dificuldades em realizar negociações com NuCoin na plataforma. Ordens canceladas e atrasos estão entre as principais reclamações, que se acumulam nas redes sociais e no Reclame Aqui.

A criptomoeda do Nubank foi distribuída de graça aos participantes do programa de fidelidade, que ganharam 70 unidades cada. Além disso, a fintech desenvolveu sorteios com premiações em dinheiro para quem segurasse o token até outubro, o que pode ter impulsionado a demanda. Agora, muitos investidores buscam no NuCoin um potencial de valorização ainda maior, o que pode não acontecer, segundo especialistas.

Vale a pena investir?

"Vale a pena investir em NuCoin? Foram criados 100 bilhões de tokens. Isso quer dizer que, considerando os 20 centavos da máxima (valor 2.000% maior desde o lançamento), o NuCoin estava com R$ 20 bilhões de valor de mercado diluído, ou cerca de US$ 4,1 bilhões. Isso é próximo de dois terços da Polygon. Segundo a Lightpaper, cerca de 16,4 milhões de tokens podem ser distribuídos por dia como recompensa, o que é quase R$ 100 milhões por mês de inflação”, comentou Vinicius Bazan, analista de criptoativos da Empiricus Research.

“O problema é que, nos termos de uso, o Nubank diz que pode controlar a negociação da moeda e pausá-la a qualquer momento para controlar o preço. Imagina você ter um criptoativo que valorizou e não poder vender. Foi o que aconteceu nesse último fim de semana. Quando as negociações voltaram, a moeda oscilou. Não dá para saber para onde o preço da moeda vai, mas no patamar atual não é um negócio sustentável. Em suma, a ideia do NuCoin é legal para o programa de recompensas, especialmente porque há muita oferta, mas não é um bom investimento. Ainda não há demanda”, acrescentou Bazan.

Segundo Ricardo Pegnoratto, especialista em criptomoedas da Top Gain, o fato do Nubank ter o controle sobre as negociações de Nucoin faz com que a criptomoeda não tenha as características que poderiam levá-la a ter atratividade especulativa no longo prazo. "As negociações foram travadas, então muita gente viu o seu saldo crescer expressivamente, mas não conseguiu vender os tokens. Quando elas voltaram ao normal, o token já caía mais de 30% da máxima", disse ele.

Confira os artigos nos termos de uso do NuCoin que mencionam possíveis bloqueios do Nubank:

"8.4. Limite de Negociação. O Nubank poderá, a qualquer tempo, estabelecer um limite de negociação, seja em quantidade ou valor de NuCoins, que os usuários deverão respeitar durante um determinado período de tempo. Tal limitação, quando aplicável, será comunicada por meio do app.

8.5. Limite de Variação. Levando em consideração a possibilidade de variação do preço dos NuCoins entre a ordem de compra e/ou venda e a confirmação de tal ordem, o Nubank poderá estabelecer um limite de variação, com o intuito de resguardar os Participantes de variações bruscas de preço. Caso o limite de variação seja atingido, as ordens serão canceladas e você terá que refazê-las. O limite de variação será informado por meio de comunicação no app.

8.6. Suspensão de Negociação. Para que as ordens dos Participantes não sejam executadas em sua desvantagem em um período de descompasso entre oferta e demanda de NuCoins, o Nubank poderá suspender as negociações de NuCoins caso seja verificada volatilidade anormal em um determinado dia. Tão logo as condições de mercado se normalizem, você poderá refazer suas ordens. A suspensão será comunicada por meio do app e as ordens recebidas antes de tal aviso serão processadas normalmente."

Por outro lado, Giorgio Toniolo, fundador e CPO da Coinlivre, enxerga com bons olhos a suspensão nas negociações do NuCoin no último sábado. “A suspensão é bem-vinda, pois reage ao mercado de forma a indicar que a empresa não quer causar hiperinflação ou ter seu token referenciado como uma oportunidade de ganho rápido de capital. Resta agora saber como será a retomada do P2P [negociação entre usuários] e o reflexo no valor do token após o desbloqueio", disse.

Sobre a valorização expressiva, o Nubank afirmou que “o NuCoin, assim como outros ativos digitais, está sujeito a variações de preço em razão do volume negociado pelos clientes. O Nubank não determina o preço do NuCoin”.

No regulamento do NuCoin, a empresa diz que "O NuCoin não gera, para os Participantes, quaisquer expectativas de remuneração e/ou valorização futura, o que poderá ocorrer apenas em decorrência da dinâmica de funcionamento do mercado de ativos digitais em razão da sua oferta e demanda, sem que haja qualquer ingerência do Nubank, da NuCrypto ou da NuHoldings nesse sentido".

Procurada pela reportagem, a Paxos, parceira do Nubank na disponibilização de criptomoedas no aplicativo, não comentou o caso, já que, segundo a assessoria, "a relação com o Nubank não é nesse produto [NuCoin]".

