Autor de Pai Rico, Pai Pobre afirma que bitcoin é o ‘dinheiro do povo’

O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre não se cansa de recomendar o investimento em bitcoin e outras criptomoedas. Nesta terça-feira, 22, Robert Kiyosaki voltou a falar sobre o ativo em suas redes sociais. Para ele, tanto o bitcoin quanto as criptomoedas seriam o “dinheiro do povo”.

O empresário, investidor e escritor criticou novamente a postura do Federal Reserve em relação à inflação recorde no país e fez previsões catastróficas. Segundo Kiyosaki, as novas medidas do banco central norte-americano abalariam a confiança no dólar, gerando uma crise econômica em que “imprimir mais dinheiro” não resolveria o problema.

NEXT BAILOUT will destroy dollar. Boomer pensions to go bust. Printing more FAKE $ will not work this time. Fed bailing out boomers will destroy confidence in US dollar. Keep studying. Keep acquiring GODS $ gold & silver and PEOPLES $ Bitcoin-crypto. Take care. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) March 22, 2022

“O próximo resgate financeiro destruirá o dólar. Pensões de boomers vão falir. Imprimir dinheiro falso não vai funcionar desta vez. O Fed dando o resgate para os boomers vai destruir a confiança no dólar norte-americano. Continuem estudando. Continuem adquirindo o dinheiro de Deus, o ouro e a prata, e o dinheiro do povo, o bitcoin e as criptomoedas. Tomem cuidado”, publicou o autor do livro nº 1 sobre finanças pessoais.

Anteriormente, o Fed já havia sido muito criticado pela injeção de dinheiro na economia dos Estados Unidos, inclusive pelo próprio Robert Kiyosaki. Desta vez, o autor ainda cita os “boomers”, geração mais velha de pessoas entre 40 e 60 anos.

Robert Kiyosaki aparenta mudar de ideia quanto às criptomoedas com bastante frequência. No último mês, o autor recomendou o bitcoin como um “plano B” para o que afirmou ser “a maior bolha da história mundial” e, logo em seguida, deu adeus à criptomoeda, após a assinatura de uma ordem executiva inédita nos Estados Unidos para a regulação do setor.

No entanto, o ouro, a prata e o bitcoin já têm presença garantida em suas recomendações de investimento. Sempre com opiniões polêmicas, críticas ao governo e previsões catastróficas, Kiyosaki não esconde sua preferência pelo “dinheiro de Deus” e o “dinheiro do povo”, ativos os quais já recomendou aproximadamente 16 vezes apenas em 2022.

Uma vez, em setembro de 2021, o empresário, investidor e escritor chegou a justificar a recomendação. “Por que ouro, prata, bitcoin e balas? A Previdência Social e o Medicare estão quebrados. Os boomers estão quebrados. As pensões foram saqueadas. O governo e Tesouro devem imprimir trilhões em dólares falsos. Os que economizam são grandes perdedores. Enquanto os devedores vencem. Fique atento. Tome cuidado”, publicou Kiyosaki.

